Durante l'intervista con Oprah, il principe Harry ha dichiarato: «Mia mamma aveva previsto tutto, e io ho sentito la sua presenza durante l'intero processo»

Secondo gli esperti reali, la principessa Diana sarebbe stata molto orgogliosa per come il principe Harry ha gestito la sua intervista con Oprah Winfrey.

Omid Scobie, autore della biografia Finding Freedom, ha espresso la sua opinione sull'intervista bomba dei Sussex, condividendo cosa secondo lui avrebbe detto Lady Diana di Harry e Meghan, e dalla loro uscita dalla famiglia reale, se fosse ancora viva oggi.

«Se c'è una cosa in cui Diana credeva molto, era sempre dire la sua verità, avere una voce e assicurarsi che gli altri a loro volta abbiano una voce».

«Quindi credo che vedere suo figlio trovare la sua voce e non aver paura di usarla, con tutto quello che c'è in gioco, l'avrebbe resa incredibilmente orgogliosa».

Lady Diana aveva davvero previsto tutto?

Anche gli spettatori ne sono conviti: Diana sarebbe stata fiera della decisione di Harry e Meghan di lasciare il Regno Unito, di come hanno sostenuto la loro famiglia e di come hanno messo le cose in chiaro con il resto dei reali.

Durante l'intervista con Oprah Winfrey, andata in onda nella serata di domenica in America, lo stesso Harry ha parlato di sua mamma.

Il principe crede che Lady Diana avesse predetto il suo abbandono alla famiglia reale siccome gli ha lasciato in eredità una somma di denaro, che lui ha giust'appunto usato per finanziare la sua uscita dal sistema monarchico.

«Penso che si sentirebbe molto arrabbiata e molto triste per come è andata a finire questa storia. Ma alla fine, tutto ciò che vorrebbe è la nostra felicità».

E ancora: «Ho usato quello che mia madre mi ha lasciato in eredità. Senza quell'aiuto non saremmo stati in grado di essere qui oggi. Quindi se mi chiedi cosa avrebbe pensato mia madre di tutto questo, la risposta è che penso che l'abbia come previsto».

«Ho sentito la sua presenza durante l'intero processo».

Il principe Harry ha infine confrontato la situazione di Meghan con quella della sua defunta madre: «La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse».

«Ma sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui con mia moglie al mio fianco, perché non riesco a immaginare come deve essere stato per mia madre attraversare tutto questo da sola».

