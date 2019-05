James Middleton è fidanzato: il fratello di Kate ha reso pubblica su Instagram la fidanzata, ecco chi è Alizee Thevenet e cosa sapere di lei

James Middleton, fratello di Kate e Pippa, ha deciso che era arrivato il momento di rendere pubblica la sua relazione amorosa.



Secondo i tabloid inglesei, James, 32 anni, esce infatti già da qualche mese con Alizee Thevenet, un’analista finanziaria francese trapiantata nella capitale britannica, ma finora non ne avevamo avuto conferma, se non qualche foto circostanziarla scattata dai paparazzi.

Ora invece James Middleton ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram in compagnia della ragazza con una didascalia che non lascia dubbi.

(Continua sotto la foto)

«Naviga lontano con me» ha scritto James Middleton nella caption di una foto di loro due in barca, con indosso lo stesso maglione arancione.

Secondo il Daily Mail, la coppia ha iniziato a frequentarsi nell’estate del 2018.

A dicembre sono stati fotografati insieme per la prima volta a un evento pubblico, il Henry van Straubenzee Memorial fund’s Christmas Carol Service presso la chiesa di St. Luke, a nord di Londra.

In quell’occasione Alizee Thevenet indossava un cappello che le copriva il volto, in modo da non essere ripresa dai paparazzi.

Il mese dopo, sono stati avvisati in vacanza a St. Barts, insieme alla sorella Pippa Middleton e il marito James Metthews.

Infine, in questi mesi, il padre di Alizee, Gabriel Thevenet, ha dichiarato al Daily Mail:

«Mia figlia Alizee è molto felice con James, sono davvero molto innamorati. James è un uomo molto affascinante… e sono davvero contento che Alizee abbia trovato lui nella sua vita perché so che ora è veramente felice. Noi teniamo le dita incrociate per loro».

Ha poi concluso dicendo: «Non mi è permesso dire come si sono conosciuti e raccontarvi i loro segreti. Dovrete parlare con lei o James».

James Middleton soffre di depressione

Il fratello di Kate e Pippa Middleton sta raccontando la sua lotta contro la depressione, e lo sta facendo su Instagram.

A inizio gennaio, James aveva reso pubblico il suo profilo di Instagram pubblicando una foto con la seguente caption:

«So di essere estremamente fortunato e di vivere una vita privilegiata. Ma ciò non mi ha reso immune alla depressione - ha scritto - È difficile descrivere la condizione. Non è solo tristezza.

È una malattia, un cancro della mente; è affondare progressivamente in una palude di disperazione».

James Middleton ha infatti parlato a cuore aperto della sua salute mentale, rivelando la sua lotta contro la depressione e il Disturbo da deficit di attenzione (ADD), decidendo di usare la sua pagina Instagram come veicolo per un cambiamento positivo grazie alla pets therapy - ecco perché sul suo profilo ci sono pricipalmente solo foto di cani.