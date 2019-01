Il fratello di Kate e Pippa Middleton racconta la sua lotta contro la depressione: ecco chi è James Middleton e perché se ne parla solo ora

James Middleton, fratello minore di Duchess Kate e di Pippa Middleton, compare sotto i riflettori e sui feed pubblici di Instagram.



Dopo aver reso pubblico il suo profilo, infatti, il trentunenne più sottobanco d'Inghilterra ha rivelato di avere a che fare con la depressione dal 2016.



A spiegare come stanno le cose, è lui stesso, che firma un editoriale sul Daily Mail.



«So di essere estremamente fortunato e di vivere una vita privilegiata. Ma ciò non mi ha reso immune alla depressione - ha scritto - È difficile descrivere la condizione. Non è solo tristezza.

È una malattia, un cancro della mente; è affondare progressivamente in una palude di disperazione».

(Continua sotto la foto)

Chi è James Middleton

James Middleton è conosciuto principalmente per essere il fratello minore di Kate, duchessa di Cambridge, e Pippa Middleton.

Sempre lontano dai riflettori però, di James non si è mai parlato molto.

31 anni, ha lasciato gli studi in Gestione delle risorse ambientali all'Università di Edimburgo nel 2006, per diventare ciò che è oggi: un business man inglese che lavora nel mercato delle torte e dell'organizzazione di eventi.

Dall'aprile del 2011 è titolare di tre aziende: Nice Cakes, Nice Wine e Nice Group London, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la Cake Kit Company.

Al momento comunque James Middleton lavora come guida turistica al Glen Affric Lodge vicino a Loch Ness, un hotel di proprietà del suocero di Pippa Middleton, David Matthews.

Le parole di James Middleton sulla depressione

James Middleton ha parlato a cuore aperto della sua salute mentale, rivelando la sua lotta contro la depressione e il Disturbo da deficit di attenzione (ADD).

«Mi sento in dovere di parlarne apertamente perché questo è esattamente ciò che mio cognato, il principe William, mia sorella Catherine e il principe Harry, stanno facendo attraverso la loro associazione per la salute mentale Heads Together», ha scritto.

Secondo le sue parole, è stata proprio la sorella maggiore Catherine ad aiutarlo e convincerlo ad aprirsi e raccontare le sue battaglie contro la depressione.

James Middleton scrive che la depressione è solo una piccola parte del «complesso puzzle che sono», e ha rivelato anche di aver lottato con la dislessia sin da quando era bambino.

E ancora: «Sia le lettere che i numeri saltano e sfocano sulla pagina di fronte a me e in alcuni giorni ho difficoltà a scrivere anche le parole più semplici - spiega - Ma è stato solo quando, un anno fa, mi è stato diagnosticato anche l'Attention Deficit Disorder (ADD) che tutte le stranezze e le manie del mio personaggio hanno iniziato ad avere un senso».

«Non riuscivo a provare gioia, eccitazione o antipatia, solo un'angoscia che mi batteva forte nel cuore tutte le mattine - scrive James - Non ho mai davvero pensato al suicidio, ma non volevo vivere nello stato della mentale in cui ero».

Perché se ne parla solo ora

James Middleton non ha mai voluto attenzione, ma dopo che il suo account Instagram è stato reso di dominio pubblico la scorsa settimana, il fratello di Kate e Pippa - sempre lontano dai riflettori - ha deciso di usare la sua nuova pagina Instagram per promuovere un cambiamento positivo.

L'uomo d'affari britannico afferma di non aver cercato aiuto fino alla fine del 2017, dopo aver trattato un'aritmia cardiaca causata dallo stress e dall'ansia con i farmaci. Da quel momento in poi le cose sono cambiate.

«Anche se non direi mai di essere guarito, ora capisco la mia malattia e, con l'aiuto di professionisti, ho elaborato strategie per combatterla. Oggi ho un nuovo scopo e gusto per la vita».

«Sviluppare un legame con un animale può aiutare le persone a sviluppare un migliore senso di autostima e fiducia, stabilizzare le loro emozioni e migliorare le loro capacità di comunicazione, autoregolamentazione e socializzazione - ha scritto - Sono un grande sostenitore della pet therapy e Ella ha fatto tanto per me e non vediamo l'ora di condividere il nostro amore».

Sta bene adesso: «Sono contento di aver attraversato una debilitante depressione perché ora ho le capacità per combatterla. Il risultato finale di questo viaggio è stato positivo».

James Middleton ha infine dichiarato il suo sostegno a Heads Together, l'organizzazione benefica per la salute mentale sostenuta dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge e dal Principe Harry, dicendo che è stato ispirato a parlare con il loro esempio.