Jennifer Aniston racconta che i suoi genitori le avevano detto «Non farai mai carriera facendo l'attrice», ma lei ora ci ride su e pensa al futuro

Jennifer Aniston oggi è senza dubbio una delle attrici più conosciute e amate di Hollywood. Grazie al suo ruolo di Rachel Green in Friends e tanti altri lavori da protagonista, Jennifer è entrata nel cuore di tutti.

Ma l'attrice, 50 anni, ha recentemente rivelato che quando ha detto per la prima volta alla sua famiglia che voleva intraprendere una carriera nella recitazione nessuno ha creduto in lei.



Per la precisione, le avevano detto che non avrebbe mai fatto un soldo.

Jennifer Aniston è sulla copertina del numero People of the Year della rivista People, e nell'intervista ha affermato che la sua famiglia non le ha offerto alcun supporto quando ha detto loro che voleva fare l'attrice.

«E poi è arrivato Friends - ha raccontato la Aniston - Ma gli oppositori nella mia famiglia continuavano a dire 'Questo non ti porterà mai da nessuna parte, non farai mai carriera. Non avrai mai un soldo così'. Ma avevano torto, guardami adesso» ha detto l'attrice tra una risata e l'altra.

Jennifer Aniston, durante l'intervista, ha anche parlato dei rumors senza fine riguardo una potenziale reunion di Friends.

Nell'intervista ha detto che i sei attori del cast si sentono orgogliosi per tutto l'interesse dei fan: «L'idea di un nuovo Friends è fonte di gioia per moltissimi».



A più insistenti domande su un possibile ritorno della serie Jennifer ha detto: «Ci stiamo provando».