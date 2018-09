Dakota Johnson e Chris Martin non hanno mai confermato i rumors, ma ormai non ci sono più dubbi. La conferma? Un tatuaggio di coppia a forma di infinito

Le cose si fanno serie tra Dakota Johnson e Chris Martin.

L'attrice di Cinquante Sfumature e il cantante dei Coldplay hanno una relazione da poco meno di un anno, anche se ancora non hanno commentato ufficialmente il loro rapporto di coppia.

Ma il loro nuovo tatuaggio potrebbe essere il modo in cui la coppia conferma la propria storia d'amore.

Durante il fine settimana, Dakota ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia per il suo film in uscita, Suspiria, e mentre posava per le foto le telecamere hanno individuato un tatuaggio sotto il gomito sinistro raffigurante il segno dell'infinito con due X.

Pochi giorni prima, Chris Martin è stato visto a Los Angeles per il lancio di S.E.A. Jeans ed è stato fotografato con lo stesso tatuaggio in un punto simile del braccio.

(Continua sotto la foto)



I rumors sulla loro storia d'amore



I pettegolezzi sulla coppia Johnson-Martin (ricordiamo che il cantante condivide due figli con l'ex Gwyneth Paltrow) sono iniziati all'inizio del 2018 quando i due sono stati avvistati a quello che sembrava a tutti gli effetti un appuntamento romantico alla Soho House di Malibu, in California.

Poco dopo il loro appuntamento, le fotocamere gli hanno immortalati insieme sulla spiaggia intenti a scambiarsi tenerezze.

«Avevano le braccia avvolte l'uno attorno all'altra ed erano molto affettuosi - ha raccontato E! News al momento dell'accaduto - Lei aveva la testa sulla sua spalla e si stava appoggiando a lui, erano intenti a guardare l'acqua e cercare i delfini».

Dakota Johnson e Chris Martin sono poi stati avvistati insieme anche a Parigi.

Perché la coppia ha tenuto la relazione così privata?



È difficile credere che una coppia così famosa riesca a passare così inosservata.

Ma ricordiamoci che stiamo parliamo da una parte di un'enorme rock star che non ha mai presenziato ai red carpet con l'ex moglie Gwyneth Paltrow per il lungo corso di tutto il loro matrimonio, e dall'altra di un'attrice molto espsosta al gossip per i suoi lavori sul grande schermo, e che comunque ha sempre cercato di tenere la sua vita privata per sé.