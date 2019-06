Chris Hemsworth ha confermato che prenderà una pausa da Hollywood per dare la priorità alla moglie e ai suoi tre figli, che sono in un'età troppo delicata

Chris Hemsworth ha appena annunciato che lascerà Hollywood per passare più tempo con la sua famiglia.

L'attore australiano, 35 anni, conosciuto soprattutto per aver interpretato Thor nella serie di Avengers, dice che è arrivato per lui il momento di dare la priorità a sua moglie Elsa Pataky, 42 anni, e ai loro tre figli.

Le parole di Chris Hemsworth

Chris ha trascorso gli ultimi 12 mesi a fare film uno dietro all'altro, ma ha detto al Sydney Daily Telegraph che la sua carriera è giunta al termine, almeno per ora:

«Quest'anno probabilmente non girerò niente, voglio solo stare a casa con i miei figli».

D'altra parte, in precedenza, Chris aveva già ammesso di aver faticato a lasciare i suoi figli in Australia mentre lui era all'estero per lunghe riprese.

«Hanno un'età molto importante, sono ancora giovani ma ora sono molto più consapevoli quando me ne vado per girare dei film».

L'attore è papà di una bimba, India, 7 anni, e di due gemelli, Sasha e Tristan, 5.

È con loro che l'attore passerà quest'anno, nella casa di famiglia a Byron Bay, in Australia, dove hanno vissuto tutti insieme negli ultimi cinque anni.