Brad Pitt è stato visto a un'asta con la guaritrice spirituale Sat Hari Khalsa, conosciuta tramite i Red Hot Chili Peppers: ecco le indiscrezioni note

Sono passati due anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie si sono separati, e i fan stanno aspettando pazientemente la prima relazione post-Brangelina di uno dei due.

Ovviamente rumors su presunte relazioni dei due attori si sono susseguite nei mesi, affermando che sia Jolie che Pitt hanno entrambi trovato nuovi interessi amorosi, ma nessuno degli attori ha mai confermato nulla di pubblico.

Ora però le telecamere hanno individuato Pitt con una nuova donna, e molti si chiedono se potrebbe essere un nuovo inizio di relazione seria di Pitt o soltanto un'altra avventura.

La fortunata: Sat Hari Khalsa

Secondo i nuovi rumors, Brad Pitt si è recato a un'asta d'arte al Conservatorio di musica Silverlake di Los Angeles lo scorso 29 settembre con Sat Hari Khalsa, una guaritrice spirituale (una specie di guru per intenderci).

Durante l'evento i due sono stati visti impegnati in conversazioni profonde e risate di gusto, mostrando un certo feeling che ha fatto ben sperare i fan.

Il giornale The Sun però riporta che Pitt e Khalsa non si stanno frequentando seriamente, e che non hanno partecipato all'evento insieme.

Tuttavia, è innegabile che i due abbiano trascorso molto tempo a parlare e ridere durante l'asta di beneficenza.

Chi è Sat Hari Khalsa

Pare che a far incontrare Brad Pitt e Sat Hari Khalsa sia stato Flea dei Red Hot Chili Peppers.

I cantanti della band conoscono la guaritrice spirituale Khalsa perché pratica l'ozonoterapia, cioè il processo di pompaggio del gas di ozono nel corpo per curare le malattie.

Il leader dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, ha scritto nella sua autobiografia che Khalsa ha fatto un tour con la band nel 2000, e che da quel momento divenne la "mamma chioccia" della band.

Il cantante ha anche aggiunto che Khalsa prende sempre parte al pre-spettacolo della band che loro chiamano il "cerchio dell'anima", che altro non è che un momento dove il gruppo si tiene per mano e medita.

Sat Hari Khalsa è anche una designer di gioielli che all'epoca aveva realizzato pezzi per la prima moglie di Pitt, Jennifer Aniston.

Ora alcune indiscrezioni dicono che lei stessa stia preparando stia preparando un «gioiello speciale pieno di energia positiva solo per lui».

Le relazioni di Brad Pitt dopo il divorzio

La della storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie andava avanti dal 2005, e il divorzio dei due è stato un fulmine a ciel sereno.

Da allora Brad si è sempre tenuto impegnato con la sua carriera e anche in altre pratiche creative, come progetti artistici con l'amico Thomas Houseago e creando mobili con il designer Frank Pollaro.

All'inizio di quest'anno diversi magazine affermavano che Pitt uscisse con la professoressa del MIT Neri Oxman, e in precedenza si diceva che stesse con Sienna Miller. L'attore però non ha mai confermato questi gossip.

«Brad si sta davvero risistemando. Si sta rilassando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. Ha avuto relazioni per quasi tutta la sua intera vita adulta, e ora che è single sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare» - rivela un insider.