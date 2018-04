Brad Pitt potrebbe avere un flirt in corso con Neri Oxman, (stupenda) architetto, designer e professore di fama internazionale: ecco cosa sta succedendo

Brad Pitt e Neri Oxman sono più che semplici amici. La scorsa settimana Page Six aveva scritto che l’attore e l’architetto avevano iniziato a frequentarsi in modo sempre più assiduo, grazie al reciproco amore per l’arte.

Oggi, cominciano ad arrivare le prime conferme.

Brad, intatti, avrebbe fatto visita alla professoressa al MIT - Massachusetts Institute of Technology, lo scorso novembre e ci sarebbero delle foto a testimoniarlo.

E così, mentre alcuni sostengono che si tratti solo di un’amicizia professionale, altri insistono che questo sia solo il punto di partenza di qualcosa di più.



Vi diamo tutte le informazioni del caso (a partire dal chi è Neri Oxman) per decidere autonomamente da che parte stare.

(Continua sotto la foto)

Chi è Neri Oxman



Nata ad Haifa, in Israele, Neri Oxman, 42 anni, è figlia d’arte di due celebri architetti.

Ha studiato a Gerusalemme prima e Londra poi, trasferendosi infine negli Stati Uniti nel 2005 per seguire il suo mentore al MIT, dove è diventata professoressa associata cinque anni dopo.

Le sue opere come architetto e designer hanno vinto diversi premi e sono esposte al Museum of Modern Art e al Boston’s Museum.

Nel 2011 ha sposato il compositore argentino Osvaldo Golijov, da cui si è separata nel 2016.



I primi rumors su una relazione tra Brad Pitt e Neri Oxman



La scorsa settimana il tabloid newyorkese Page Six aveva raccontato di come Brad e Neri avessero iniziato a frequentarsi grazie alla loro passione comune per il design e l’architettura.

Una fonte, però, aveva descritto la relazione più come «un’amicizia professionale» che come qualcosa di intimo.

Anche se aveva anche sottolineato come l’attore fosse sempre più «interessato a passare del tempo con lei».



Un post condiviso da Kathy Camenzind (@camenzino) in data: Nov 28, 2017 at 4:27 PST

Le foto di Brad Pitt al MIT



Dopo lo scoop pubblicato da Page Six, hanno iniziato a emergere ulteriori dettagli che confermano che Brad Pitt e Neri Oxman hanno iniziato a frequentarsi già da qualche mese.

Su Instagram infatti alcuni alunni della professoressa hanno pubblicato delle foto risalenti allo scorso novembre, quando l’attore si è presentato al Massachusetts Institute of Technology dove insegna la Oxman, rendendosi disponibile a posare con loro.

C’era anche una foto che lo ritraeva proprio insieme all’architetto e ad altri alunni, ma lo scatto è stato rimosso.

Come si sono conosciuti Brad Pitt e Neri Oxman



Sempre stando alle informazioni raccolte dai magazine americani, Pitt e la Oxman si sarebbero conosciuti proprio grazie a un progetto universitario di architettura sostenuto dal MIT.

È cosa nota infatti che il sex symbol sia un appassionato della materia e un cultore del design.

La star ha anche dato vita alla Make It Right Foundation, che si occupa di costruire abitazioni abbordabili e rispettose dell’ambiente per gli abitanti di New Orleans che ne hanno bisogno in seguito alle calamità naturali.



Le dichiarazioni degli insider



«Sì, Brad è diventato molto amico di Neri Oxman», ha raccontato una fonte a E! News, aggiungendo: «Lui la trova brillante.

Vuole conoscerla meglio e imparare da lei, ma per ora sono solo molto amici».



Un altro insider avalla l’ipotesi che tra i due non ci sia niente di più: «La gente tende a esagerare trasformando quello che c’è in qualcosa che non esiste».



La storia insegna però che quando i rumors insistono, raramente sbagliano.