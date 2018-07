A meno di 2 anni dal divorzio Brad Pitt è una persona nuova: ecco come ha fatto a uscire dal periodo più brutto della sua vita e tornare più forte di prima

Brad Pitt è come una fenice, in grado di rinascere dalle proprie ceneri.

Perché quel giorno di settembre 2016, quando Angelina Jolie ha consegnato i documenti per il divorzio e la richiesta di affido esclusivo dei loro sei figli, in un attimo Brad Pitt ha perso tutto: la moglie, i ragazzi e la sua immagine.

Perché tutti si sono chiesti cosa mai avesse potuto combinare di così grosso per spingere l’attrice a un gesto così drastico dopo 12 anni d’amore e due di matrimonio.



Tutti gli indici erano puntati su di lui, colpevole di aver rotto quel giocattolo perfetto e apparentemente indistruttibile che erano i Brangelina.



Nei giorni successivi si sono rincorsi rumors di qualsiasi tipo, dalle voci di una relazione con Marion Cotillard, con cui aveva appena girato Allied, alle accuse di aver fatto abuso di alcol e droghe.

E poi la famosa lite sull’aereo con Maddox, che ha portato persino a un’indagine dell’FBI e del Los Angeles Country Department of Children and Family Services.

Ecco come ha fatto a uscirne più forte di prima.

*** Brad Pitt indagato per aver maltrattato i figli ***

*** Indagine chiusa: Brad Pitt è innocente ***

(Continua sotto la foto)

1. La prima reazione di Brad Pitt: silenzio stampa



Per fronteggiare il momento più buio della sua vita, oltre che la crisi d’immagine più grande per la sua trentennale carriera, l’attore si è rintanato in casa, ha evitato paparazzi e interviste e si è rifugiato nella terapia.



Quando si è riaffacciato al mondo, lo ha fatto come un uomo nuovo, bello e sexy come sempre e ancora richiestissimo dai registi, oltre che ripulito anche agli occhi dei fan.



2. Ha tenuto il punto nella guerra dei Brangelina



Ora le forti tensioni del primo anno sembrano essersi attenuate, ma all’inizio sembrava impossibile.



Anche dopo l’assoluzione dall’indagine per maltrattamenti da parte dell’FBI e dei servizi sociali di Los Angeles, Pitt e la Jolie non riuscivano a trovare un accordo e la loro causa di separazione pareva destinata a diventare una delle più dure di tutti i tempi, senza esclusione di colpi (anche bassi, come già evidente fin dall’inizio).



Soprattutto quando, alla richiesta di Brad di rendere segreti gli atti del divorzio, Angelina sosteneva che lui fosse «terrorizzato che il pubblico conoscesse la verità».



3. Calmate le acque, ha cercato un accordo



All’inizio del 2017 la coppia è riuscita finalmente a sedersi e a iniziare a ragionare su un accordo per la custodia dei figli, che è in fase di trattative ancora oggi.



Angelina ha preso una nuova casa a Hollywood poco distante da quella in cui viveva con Brad, dove ora vive solo lui, che poco alla volta è riuscito a ottenere di poter vedere i figli, prima in presenza di un terapista, poi anche da soli.



4. Ha tenuto il punto sulle questioni principali

Le negoziazioni per la custodia dei figli hanno raggiunto un momento di tensione questa primavera, quando Angelina aveva deciso di portare i sei ragazzi con sé a Londra per tutta la durata delle riprese di Maleficent 2.

È a quel punto che Brad ha messo un veto, chiedendo che venisse rispettato il programma di visite, per il quale lui si era già organizzato anche in vista delle riprese di Once Upon a Time, il nuovo film di Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Leonardo DiCaprio.



«Non gli sta bene che i figli stiano via per mesi. Los Angeles è casa loro ed è dove crede che stiano meglio».



Argomentazioni che hanno convinto il giudice, che a quel punto ha imposto alla coppia di stabilire un piano condiviso per l’estate in cui l’attore potesse gradualmente vedere sempre più spesso e per periodi più lunghi i ragazzi.



«Sente che questa è una grande vittoria, un grande passo. E spera di continuare così e riuscire a ricostruire il rapporto con loro pian piano. È elettrizzato all’idea di vederli regolarmente», racconta un amico.



5. Si è messo in discussione



Per raggiungere questo traguardo Brad ha lavorato molto su se stesso, come ha raccontato nella lunga intervista rilasciata a GQ Style tempo fa:



«Sono cresciuto con un modello di padre di quelli che sa sempre cos’è meglio, un padre padrone super forte e super potente, senza conoscere davvero l’uomo e le sue insicurezze e debolezze.

E questo mi è tornato indietro con il divorzio. Ho capito che dovevo essere di più, dovevo essere meglio per loro, dovevo mostrare anche dell’altro, cosa che prima non ero stato bravo a fare.

Per me questo periodo è servito per guardarmi dentro e capire i miei errori e ritrovare la mia strada».



6. Il ritorno sulle scene di Brad



Nell’aprile del 2017 Brad torna a farsi vedere in pubblico per la premiere di The Lost City of Z con un aspetto più sereno, ben diverso dall’espressione triste e il volto pallido mostrato nei red carpet delle settimane subito dopo il divorzio.



Ora la sua carriera è ripartita alla grande con tutta una serie di nuovi film in uscita (lo sci-fi thriller Ad Astra e poi Beautiful Boy e Backseat, oltre al già citato Once Upon a Time in lavorazione) e una rinnovata passione per l’arte, che lo ha portato a riscoprirsi come scultore.

7. Brad Pitt di nuovo sul mercato dei single



L’ultimo passo della sua completa rinascita riguarda la vita sentimentale.



Dopo la separazione per mesi non si è saputo più nulla delle sue frequentazioni, proprio perché l’attore aveva deciso di isolarsi e uscire sempre meno, per dedicarsi alla musica e all’arte.



Solo dopo un po’ hanno iniziato a circolare gossip di ogni tipo. «Ha avuto qualche appuntamento», si leggeva su E! News, ma niente che potesse far pensare a qualcosa di serio.



Anche della storia con Neri Oxman, la professoressa del Mit da cui sembrava molto attratto, non si è saputo più nulla. «È interessato a conoscerla meglio e a imparare da lei, ma sono semplicemente amici», ha dichiarato una fonte.



Al momento Brad è di nuovo uno dei single più desiderati del mondo, ma lui sembra non avere fretta di impegnarsi di nuovo, avendo finalmente trovato il suo equilibrio.



«Brad passa molto tempo da solo, ripensando ai suoi limiti e rivalutando cosa sia più importante per lui e chi voglia diventare. Ora è in una fase in cui vuole continuare a migliorarsi.

È uscito dal momento più buio e ha finalmente trovato pace».