Brad Pitt ha dichiarato di voler mantenere la sua privacy e che per questo non avrà (probabilmente mai) un account personale su Instagram

Se c'è qualcosa che manca su Instagram, questa ha un nome e cognome: Brad Pitt.

Come i fan dell'amato attore sanno fin troppo bene, non è un utente di Instagram, non lo è mai stato, e, a quanto pare, non ha nemmeno intenzione di diventarlo mai.

Lo ha rivelato lo stesso Brad, quando gli è stato chiesto in un'intervista durante la premiere del suo nuovo film Once Upon A Time In Hollywood, di Tarantino.

(Continua sotto la foto)

Mentre alcuni dei suoi colleghi di Once Upon a Time come Margot Robbie, Leonardo DiCaprio e Dakota Fanning adorano pubblicare post su Instagram, la stessa cosa non si può dire di Brad Pitt, che non ha nemmeno mai effettuato l'iscrizione sull'app.

Durante l'intervista con E!News, parlando con Justin Sylvester che gli ha chiesto se e quando si aggiungerà su IG, Brad ha risposto: «Non accadrà mai».

Ha poi però aggiunto «Beh, non mi piace dire mai. Però la mia vita va abbastanza bene senza Instagram. Non vedo il senso di farmi un account».

E ha concluso dicendo: «Mi piace la mia privacy, mi piace starmene nel mio».