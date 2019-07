Brad Pitt racconta la sua paura di essere diventato troppo vecchio per il mondo di Hollywood e i suoi progetti per ovviare il problema.

Brad Pitt è pronto a lasciare Hollywood?

L'attore, 55 anni, sta per tornare sul grande schermo con il film Once Upon a Time di Quentin Tarantino, ed è sulla copertina del numero di luglio/agosto di GQ Australia, dove si racconta come mai prima.

Nell'intervista, Brad Pitt parla dell'industria del divertimento e del terrore di diventare «Un dinosauro» a Hollywood.

La paura di Brad Pitt

«Sono dietro la macchina da presa, dalla parte dei produttori, e mi diverto molto - dice Brad - Ma sto facendo sempre meno, credo davvero che nel complesso, questo, sia un gioco per uomini più giovani di me».

Continua: «Non che non ci siano parti sostanziali per personaggi più anziani, ma ormai mi sento come se tutto questo seguirà i processi della natura e cambierà da sé: c'è una selezione naturale per tutto».

Negli ultimi anni, Pitt si è leggermente allontanato dai riflettori per lavorare più alla produzione e realizzazione dei progetti, con l'obiettivo principale di essere sempre presente per i sei figli che condivide con Angelina Jolie.

«Sono curioso di vedere quale sia il futuro del cinema, quale forma prenderà - aggiunge, mentre discute su come i servizi di streaming hanno spostato le persone lontano dai cinema.

Apprezzo molto i servizi di streaming perché ora vengono realizzati sempre più progetti di alta qualità: Netflix ci presenta più sceneggiatori, registi e attori rispetto al grande schermo. E questo ci dice quante persone di talento sono là fuori».

Nonostante i servizi di streaming come Netflix aprano la strada a una nuova generazione di star, Brad Pitt crede che ci sia «Spazio sia per il cinema che per lo streaming», con attori di ogni età.

Ma la paura di essere eliminati rimane ancora: «Potrei essere un dinosauro e nemmeno saperlo».