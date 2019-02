Secondo i rumors Brad Pitt non vedrebbe i suoi figli da 900 giorni. E in effetti per due di loro è così. Ecco come sono andate le cose davvero

Secondo gli ultimi rumors, Brad Pitt non vedrebbe i suoi figli da 900 giorni.

A sostegno, il fatto che non sia mai stato fotografato con nessuno di loro negli ultimi (più di) due anni.

Certamente non è un segreto che il rapporto di Brad Pitt con i suoi figli non è quello l'attore che vorrebbe, ma anche se i paparazzi potrebbero non aver catturato alcuna immagine di Brad e dei suoi figli negli ultimi due anni e mezzo, non significa per forza che non abbiano trascorso del tempo insieme.

Ci chiediamo allora dove stia la verità in tutta questa faccenda sulla costudia dei figli per Brad Pitt, che in Dicembre sembrava risolta.

Ecco quello che sappiamo.

Secondo The Hollywood Gossip, durante la battaglia per la custodia dei bambini, Angelina Jolie ha deciso che il diciassettenne Maddox era abbastanza grande da scegliere lui stesso se continuare la relazione con il papà.

E a quanto pare, all'inizio, appena dopo il divorzio, Maddox avrebbe deciso di non vedere Brad Pitt.

Stessa cosa per Pax, 15 anni: anche lui avrebbe deciso di non avere una relazione con suo padre.

Diverso il discorso per i quattro più giovani, che non hanno visto tagliato fuori dalle loro vite il papà, anche se non lo vedono spesso.

Secondo la stampa americana Brad Pitt si rende conto che il suo rapporto con Maddox potrebbe essere irreparabile, ma ha mantenuto la promessa di ripulirsi e quindi vuole avere la possibilità di reinstaurare una relazione con i figli più piccoli.

Dopo il divorzio con Angelina Jolie, Brad Pitt è diventato sobrio e molto più sano, e gli addetti ai lavori di questo caso raccontano che l'attore dice di essere pronto per diventare «Il miglior papà del mondo».

Pochi giorni fa l'ex marito e moglie si erano incontrati per discutere nuovamente del divorzio e della custodia dei figli.

Un insider afferma di sapere che «Le discussioni si vertono principalmente sulle baby-sitter che Angie ha assunto per accompagnare i bambini durante le loro ore con il padre Brad.

L'avvocato di Brad ha delle preoccupazioni al riguardo e stanno cercando di raggiungere un accordo per quanto riguarda le linee guida».