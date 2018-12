La lunga battaglia legale tra Angelina Joliee Brad Pitt per la custodia dei sei figli è finalmente finita: ecco cos'è stato deciso dal giudice

Pare sia finita: la guerra epica sulla custodia dei sei figli dell’ex coppia di Hollywood è giunta al termine.

Brad Pitt ha ottenuto quello che voleva: più tempo con i figli, anche più di quanto Angelina voleva dargli - che però alla fine pare aver deciso di chiudere un occhio e accettare l’accordo.

Angelina Jolie ha comunque ancora più del 50% della custodia, ma quella di Brad è comunque una grande vittoria perché - dopo anni di alti e bassi - è stato in grado di ottenere il diritto di passare più tempo con i ragazzi.

Pitt ha ottenuto un po' meno della custodia congiunta dei bambini, ma con il Natale proprio dietro l'angolo, non vede l'ora di passare le vacanze con la sua famiglia e «Il nuovo accordo consente loro di dividere il tempo con i bambini durante le prossime vacanze: passeranno il loro tempo a Los Angeles, vicini l'uno all'altro» ha spiegato un insider.

E, sebbene il risultato non fosse lo scenario ideale per Angelina, per ora l'attrice di Maleficent è d'accordo.

Le ragioni di Angelina Jolie

«La battaglia per la custodia è stata lunga e ardua.

E alla fine, Angelina ha lasciato andare molto, principalmente perché sapeva che aveva poche alternative, e non voleva trascinare i bambini in tribunale e rendere il tutto ancora più traumatico» ha raccontato la fonte .

Quindi il motivo principale per cui Angelina ha deciso di firmare l'accordo, è stato per proteggere i bambini dalla già prolungata e molto brutta battaglia legale che l'ex marito e moglie hanno affrontato negli ultimi anni.

Allo stesso tempo, un'altra fonte ha affermato che «Le azioni di Angelina Jolie sono state sicuramente influenzate da come è stata ritratta nei media: è molto consapevole di essere dipinta come una cattiva persona, e nonostante la sua pretesa di essere disinvolta e di non farsi troppo influenzare, in realtà le importa davvero come viene percepita; soprattutto perché ha timori che questo possa riflettersi sull'immagine che i suoi figli hanno di lei».

Brad e la relazione con i figli

Brad Pitt e Angelina Jolie stanno ancora cercando di superare indenni la loro guerra per la custodia, ma in tutto questo ciclone mediatico, il rapporto dell'attore con i due figli Maddox e Pax è migliorato più che mai.

Secondo fonti interne infatti, il rapporto di Brad Pitt con i bambini è notevolmente migliorato da quando lui e Angelina hanno divorziato nel 2016.

Se prima infatti la relazione padre figlio tra Brad e Maddox era particolarmente burrascosa, dopo la separazione i due sono andati molto d'accordo: una fonte vicino alla famiglia sostiene che Pitt e i suoi ragazzi sono «in buoni rapporti», che è una grande notizia considerando il loro passato turbolento.