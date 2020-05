Ben Affleck dopo il divorzio da Jennifer Garner ha ritrovato l'amore con Ana de Armas e vorrebbe che i suoi figli la conoscessero meglio

Ben Affleck vuole che i suoi figli conoscano meglio Ana de Armas, la sua attuale fidanzata.

La star di Batman era elettrizzata dal fatto che i suoi figli - Violet, 14, Seraphina, 11 e Samuel, 8, avuti con l'ex moglie Jennifer Garner - abbiano trascorso del tempo con Ana de Armas, perché le cose tra i due stanno andando a gonfie vele.

Una fonte vicina alla coppia ha infatti dichiarato alla rivista People:

«Ben e Ana hanno preso la loro relazione molto seriamente. Lui vuole che i bambini trascorrano del tempo con lei in modo che possano conoscerla meglio perché sono molto felici insieme».

**Ben Affleck: «Figli miei, aiutatemi voi»**

(Continua sotto la foto)

Nel weekend, Ben Affleck e Ana de Armas hanno passato un'intera giornata con i tre bambini a casa di lui, dopo una passeggiata tutti insieme per Los Angeles.

E mentre l'uscita di sabato ha segnato la prima volta in cui la Armas è stata paparazzata con tutti i figli di Ben Affleck, la fonte ha detto che l'attore si sta dedicando molto ai bambini, continuando a lavorare sulla co-genitorialità con Jennifer Garner, da cui si è separato nel 2015 e ha finalizzato il divorzio a ottobre 2018.

**Ecco perché Ben Affleck e Jennifer Garner hanno aspettato tre anni per divorziare**

Lo stesso Ben, poco tempo fa, aveva detto in un'intervista:

«La mia vita in questo momento è sicuramente focalizzata sull'essere papà, e questa è la cosa più importante per me. Ma mi sto anche divertendo molto sul lavoro con una serie di film che mi stanno facendo amare di nuovo recitare».

Dopo aver avuto a che fare con l'alcolismo, Ben Affleck ha rivelato di voler essere un padre più presente:

«Ho parlato con i miei figli abbastanza onestamente di quanto ho passato. Cerco di essere onesto con loro».

L'attore ha poi aggiunto che sa di non essere il genitore «perfetto», ma sa anche che i suoi figli staranno «bene» finché lui farà del suo meglio.

«Quando si è genitori si va avanti per tentativi ed errori. Devi essere in grado di perdonare te stesso come genitore e sapere che non sempre sarai perfetto. Ma farò del mio meglio».