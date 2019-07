Ben Affleck e Jennifer Garner hanno annunciato la separazione nel giugno 2015, ma ufficializzato il divorzio solo a fine 2018: ecco perché

Jennifer Garner, 47 anni, e Ben Affleck, 46 anni, erano una delle coppie preferite di Hollywood fino a quando non hanno annunciato la loro separazione nel 2015.

All'epoca la coppia aveva rilasciato una dichiarazione congiunta nel 2015, annunciando la separazione per motivi ancora oggi non chiari al 100%.

Ma perché hanno aspettato tre anni dopo l'annuncio della separazione per divorziare ufficialmente?

Ecco la risposta.

Tra separazione e avvio della pratica

Ben Affleck e Jennifer Garner avevano rilasciato una dichiarazione congiunta a Us Weekly a riguardo:

«Dopo molte riflessioni e attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Andiamo avanti con amore e amicizia gli uni per gli altri e con l'impegno di co-genitori per i nostri figli la cui privacy chiediamo di essere rispettata in questo momento difficile».

E ancora:

«Questo sarà il nostro unico commento su questa questione privata e familiare. Grazie per la comprensione».

** Cosa stava succedendo tra Ben Affleck e Jennifer Garner **

Due anni dopo questa notizia, i procedimenti legali riguardanti il divorzio di Affleck e Garner si sono mossi molto lentamente.

Così lentamente che furono avvertiti dal giudice che il loro caso poteva essere archiviato per mancanza di documentazione.

Jennifer Garner voleva che Ben tornasse sobrio prima di divorziare

Secondo una fonte vicina alla coppia, Jennifer voleva dare a Affleck il tempo necessario per affrontare e superare la sua dipendenza dall'alcool.

«Jen voleva dare a Ben il tempo e l'opportunità di lavorare sulla sua salute e sobrietà... senza alcuna fretta - avrebbe detto la fonte a Us Weekly

Non è disposta a risolvere i problemi di affidamento finché non è sicura al 100% che lui sia pulito».

** Ben Affleck torna in rehab accompagnato da Jennifer Garner **

Nell'agosto 2018 Ben Affleck è entrato in riabilitazione, e si presume che il trattamento sia andato bene perché, a quanto riferito, l'ex coppia ha risolto i problemi giudiziari, ufficializzando il divorzio nel novembre 2018.