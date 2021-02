Ashton Kutcher e Mila Kunis, sposati da 5 anni, hanno avuto un incontro ravvicinato con il Duca di Hastings: ecco come l'hanno raccontata

Mila Kunis ha tradito Ashton Kutcher con... Bridgerton!

Proprio come noi, l'attrice è rimasta incastrata nello show di Netflix campione d'incassi, e dalla tormentata storia tra Daphne e il Duca.

Peccato che Ashton Kutcher abbia pensato che la moglie stesse guardando dei video porno.

La Kunis, 37 anni, ha ammesso di essersi appassionata a Bridgerton durante un'intervista su Today with Hoda and Jenna, raccontando di essere rimasta sveglia fino a tardi per fare incetta della serie e Kutcher l'ha colta sul fatto.

Mila Kunis racconta: «Generalmente mi addormento sempre alle 9.30, non importa che cosa io stia facendo o guardando, a quell'ora crollo. Ma l'altro giorno stavo guardando Bridgerton e sono rimasta sveglia fino a mezza notte».

«Ero al sesto episodio, e chiunque abbia visto la serie sa cosa succede nel sesto episodio. Asthon, che aveva dormito fino a quel momento, si è svegliato proprio nel picco di quelle scene».

«Mi ha guardata e mi ha chiesto se stessi guardando un porno» ha raccontato l'attrice scherzando.

In tutta risposta Asthon Kutcher, 42 anni, ha detto: «Ero confuso, non riuscivo a capire cosa stesse accadendo intorno a me»

«Le ho chiesto se stesse guardando un video porno. Oppure se ci fosse qualcun altro nella stanza: mi sono preso un colpo, mi stava tradendo con Bridgerton».

Ashton Kutcher e Mila Kunis sono una delle coppie più iconiche di Hollywood. Si sono conosciuti nel 1998 sul set di That 70's Show, per poi incontrarsi di nuovo alla cerimonia dei Golden Globes del 2012.

È da quell'anno che i due attori hanno iniziato a uscire insieme. Ora sono sposati da 5 anni e hanno due bambini.