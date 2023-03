Ecco chi è David Mayer de Rothschild, l'attivista miliardario che ha conquistato il cuore di Angelina Jolie

Sembra che Angelina Jolie abbia finalmente ritrovato l'amore dopo il suo lungo e tumultuoso divorzio con Brad Pitt.

**Ecco perché Angelina Jolie non ha più avuto una relazione dopo Brad Pitt**

L'attrice premio Oscar è infatti stata paparazzata a Los Angeles mentre pranzava con il miliardario ambientalista, erede della secolare fortuna dei Rothschild, David Mayer de Rothschild.

Angelina Jolie e David Rothschild hanno passato tre ore insieme al ristorante Nobu di Malibù, dove sono sembrati a proprio agio mentre sorridevano reciprocamente.

Sebbene l'incontro possa essere stato un pranzo di lavoro, entrambi infatti hanno interessi nell'attivismo ambientale e umanitario, i fan dell'attrice hanno subito iniziato a spettegolare su una possibile relazione dei due.

E mentre tutti cercano di capire se Angelina e David si frequentano o meno, ecco alcune informazioni sull'erede della fortuna dei Rothschild.

4 cose da sapere su David Rothschild, il (presunto) nuovo fidanzato di Angelina Jolie

(Continua sotto la foto)

Chi è David Mayer de Rothschild

La curiosità sull'uomo che prende il posto di Brad Pitt nella vita amorosa di Angelina Jolie è salita alle stelle. Tutti si stanno chiedendo chi è David Mayer de Rothschild.

Nato a Londra in una delle famiglie più ricche del Regno Unito, David, 44 anni, è un attraente ereditiere miliardario, impegnato in cause sociali e nella tutela dell'ambiente.

Dopo aver frequentato la Harrow School nel 1996, si è iscritto alla Oxford Brookes University dove ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e Sistemi Informativi. Nel 2002, David ha poi studiato Medicina naturale presso il College of Naturopathic Medicine di Londra.

Nel 2007 è stato nominato uno degli uomini dell'anno di GQ.

Ha un profilo Instagram dopo pubblica quasi esclusivamente foto del suo lavoro da attivista. La sua bio recita: «Non pretendo di conoscere le risposte per proteggere la natura, ma credo che possiamo dare voce alla natura».

È il più giovane erede della fortuna dei Rothschild

David è il più giovane dei tre figli del banchiere Sir Evelyn de Rothschild e della sua seconda moglie Victoria Lou Schott.

La famiglia Rothschild è conosciuta come una delle più famose dinastie di banchieri europei che ebbe origine a Francoforte nel 1760.

Oltre al settore bancario e finanziario, la famiglia è stata coinvolta in altre iniziative, come il settore immobiliare e quello dei vini.

È un attivista e adora l'avventura

Descritto da molti come un «esploratore» e un «imprenditore», David ha attraversato oceani in barca a vela, ha trascorso del tempo nella foresta amazzonica e ha raggiunto sia il polo nord che il polo sud.

Tutte le sue avventure sono spinte dal suo desiderio di salvaguardare l'ambiente e di sensibilizzare l'opinione pubblica su cause come l'inquinamento e il riscaldamento globale.

Angelina Jolie e David Mayer de Rothschild, patrimonio a confronto

Secondo il sito web Celebrity Net Worth, David avrebbe un patrimonio netto di circa 8 miliardi di sterline. La sua famiglia, in compenso, raggiunge un patrimonio netto complessivo di circa 326 miliardi di sterline.

Nulla in confronto al patrimonio di Angelina Jolie, che si aggira a "soli" 120 milioni di dollari.