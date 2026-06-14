L’artrosi del ginocchio non significa rinunciare al movimento. Anzi, gli esercizi giusti possono aiutare a ridurre rigidità e dolore, migliorando forza, stabilità e mobilità articolare dopo i 60 anni.

In Italia oltre 2,5 milioni di persone convivono con l’artrosi del ginocchio, e la maggior parte ha più di 60 anni. Le ginocchia scricchiolano, fanno male quando vi alzate dalla sedia, le scale diventano un piccolo Everest. Molti smettono di muoversi per "non consumarle", ma la scienza dice l’esatto contrario: il movimento giusto è una terapia di prima linea.

Le principali linee guida internazionali sull’artrosi indicano l’esercizio terapeutico come trattamento cardine insieme al controllo del peso. Tradotto: non basta il farmaco o l’infiltrazione, serve una routine mirata. Qui trovate quattro esercizi semplici che aiutano a "lubrificare" le cartilagini, cioè a nutrirle meglio e a rallentare l’usura, pensati per chi ha superato i 60 ed è ancora autonomo.

In breve: la mini‑routine “ginocchia d’acciaio”

Obiettivo: 10 minuti, 3 volte a settimana.

1. Estensioni isometriche del ginocchio, da seduti.

2. Stretching del polpaccio alla parete.

3. Sollevamento della gamba tesa da sdraiati.

4. Step‑up assistiti su un gradino basso.

Per ciascun esercizio: 2 serie per lato, respiro regolare, movimenti lenti. Dovreste sentire lavoro muscolare e un leggero "risveglio" articolare, non dolore pungente.

Perché il movimento “lubrifica” davvero le cartilagini

La cartilagine del ginocchio è come una spugna sofisticata. Non ha vasi sanguigni propri, quindi riceve nutrienti dal liquido sinoviale che riempie l’articolazione. Quando vi muovete, il carico controllato comprime e rilascia questa spugna. È una pompa naturale che fa entrare nutrienti e fa uscire scorie.

Dopo i 60 anni la produzione di acido ialuronico diminuisce. Il liquido sinoviale diventa meno "viscoso", ammortizza peggio gli urti e la cartilagine è più vulnerabile allo stress ossidativo che danneggia i condrociti, le sue cellule. Se vi muovete poco, la pompa non lavora, il liquido ristagna e i tessuti si degradano più velocemente.

Gli studi su persone con gonartrosi mostrano che l’esercizio regolare aumenta la produzione di liquido sinoviale, riduce l’infiammazione di basso grado e migliora dolore e funzione. Gli esercizi non fanno ricrescere la cartilagine, ma possono rallentarne l’usura e distribuire meglio i carichi.

I 4 esercizi che “lubrificano” le cartilagini

1. Estensioni isometriche del ginocchio

Sedetevi su una sedia, schiena dritta. Distendete lentamente una gamba fin quasi a raddrizzare il ginocchio e mantenete la contrazione del quadricipite per 5–8 secondi, poi scendete. Alternate le gambe per 8–10 ripetizioni.

Perché funziona: attiva il quadricipite senza stressare troppo la rotula, favorendo la diffusione di nutrienti nel tessuto cartilagineo. Evitate di bloccare il ginocchio in iperestensione.

2. Stretching del polpaccio

In piedi davanti a una parete, appoggiate le mani. Una gamba avanti, una dietro. Il tallone della gamba posteriore resta a terra, ginocchio dritto. Spingete il bacino in avanti finché sentite tirare nel polpaccio, senza dolore al ginocchio. Tenete 20–30 secondi, cambiate lato.

Perché funziona: un polpaccio rigido altera l’allineamento caviglia‑ginocchio e può aumentare gli attriti tra rotula e femore.

3. Sollevamento della gamba tesa (leg raise)

Sdraiatevi a pancia in su, una gamba piegata con il piede a terra, l’altra distesa. Contraete leggermente l’addome e sollevate la gamba distesa di 20–30 cm, mantenendo il ginocchio dritto. Tenete 3 secondi, poi scendete lentamente. 8–10 ripetizioni per lato.

Perché funziona: rinforza il quadricipite e stabilizza l’anca, riducendo le trazioni asimmetriche sull’articolazione del ginocchio.

4. Step‑up assistiti

Usate un gradino basso o il primo scalino, con un appoggio stabile (corrimano o schienale di una sedia). Salite con una gamba, poi portate su anche l’altra. Scendete lentamente con la prima, poi con la seconda. 8–10 volte per lato, senza slanci.

Perché funziona: coinvolge quadricipiti, glutei e polpacci. È un movimento “da vita reale” che stimola i legamenti e la produzione di nuovo collagene in modo controllato.

Quanto spesso farli e come leggere il dolore

L’ideale è eseguire questa routine 2–3 volte a settimana, lasciando almeno un giorno di riposo tra una seduta e l’altra. Gli esperti consigliano di abbinarla ad almeno 150 minuti settimanali di attività moderata, come camminata o cyclette.

Un indolenzimento muscolare leggero nelle 24 ore successive è normale. Non va bene invece il dolore acuto, localizzato in un punto preciso del ginocchio, il gonfiore evidente, la sensazione che la gamba “ceda”. In questi casi sospendete gli esercizi e confrontatevi con il medico o il fisioterapista.

Gli errori che rovinano menischi e legamenti

Ci sono movimenti che, dopo i 60, le ginocchia proprio non gradiscono.

- Piegamenti oltre i 90 gradi: squat profondi, soprattutto con carichi, comprimono in modo eccessivo i menischi.

- Rotazioni brusche con i piedi fissi: girarsi di scatto sul piede bloccato mette in torsione i legamenti crociati.

- Blocco articolare in estensione: stare in piedi con il ginocchio “a scatto”, completamente bloccato indietro, scarica il peso sulle ossa invece che sui muscoli.

- Carichi eccessivi e scarpe rigide: sollevamenti pesanti improvvisi e calzature senza ammortizzazione aumentano lo stress meccanico su cartilagine e menischi.

Segnali d’allarme da non ignorare: ginocchio che si gonfia rapidamente e diventa caldo, crepitii accompagnati da dolore vivo, cedimenti improvvisi, dolore notturno che non passa con il riposo. In questi casi serve una valutazione clinica, con eventuali esami e terapie mirate decise dallo specialista.

Il messaggio finale è semplice: a 60 anni non dovete trasformarvi in atleti, ma smettere del tutto di muovere il ginocchio è il regalo peggiore che possiate fargli. Dieci minuti, quattro esercizi, un po’ di costanza: è una piccola routine che, nel tempo, può rendere le vostre ginocchia molto più vicine all’acciaio che alla ruggine.