Fotografia Leica, video cinematografici, design essenziale e un display pensato per il benessere visivo: il nuovo flagship Xiaomi punta su creatività, autonomia e nuovi modi di raccontare la quotidianità.

Oggi lo smartphone è una fotocamera, un diario di viaggio, uno strumento di lavoro e, sempre più spesso, un'estensione della nostra creatività. Con il nuovo Xiaomi 17T Pro questa idea prende forma in un dispositivo capace di accompagnare ogni momento della giornata, dalle fotografie scattate durante un concerto alle ore trascorse davanti allo schermo per lavorare, guardare un film o creare contenuti.

Quando la fotografia diventa racconto

Le immagini che ricordiamo di più non sono necessariamente le più riuscite. Sono quelle che riescono a restituire un'emozione, un'atmosfera, un dettaglio inatteso. Xiaomi 17T Pro nasce con questa ambizione grazie al sistema a tripla fotocamera con ottiche Leica e a una fotocamera principale da 50 MP. Dalle architetture di una città osservate in lontananza ai dettagli più minuti della quotidianità, il teleobiettivo Leica 5x da 50 MP amplia le possibilità creative, permettendo di passare da una prospettiva all'altra con grande naturalezza.

L'emozione di ciò che accade un attimo prima

La fotografia non è fatta soltanto di un singolo istante. Spesso il momento più significativo è quello che lo precede: una risata improvvisa, uno sguardo, un gesto spontaneo. La nuova funzione Leica Live Moment nasce proprio per preservare questa dimensione emotiva, catturando movimento ed espressioni prima dello scatto e restituendo immagini più dinamiche e naturali.

Una modalità che trasforma ogni fotografia in un piccolo racconto, valorizzando un modo sempre più contemporaneo di vivere e condividere i ricordi. La stessa filosofia ispira anche Leica Live Portrait, che rinnova la modalità Ritratto con immagini ancora più spontanee e autentiche. E per chi ama condividere i propri contenuti, le nuove filigrane Leica e la possibilità di creare collage rendono ancora più personale il racconto di viaggi, eventi e momenti della quotidianità.

La quotidianità in formato cinema

Se la fotografia racconta un istante, il video permette di immergersi completamente in un’esperienza. Xiaomi 17T Pro introduce la registrazione cinematografica in 4K a 60 fps e mette a disposizione modalità dedicate a concerti, spettacoli ed eventi dal vivo, pensate per gestire in modo più efficace le situazioni di illuminazione complesse. Il risultato sono immagini più profonde, coinvolgenti e ricche di atmosfera, ideali per chi utilizza lo smartphone anche come strumento creativo.

Uno schermo pensato per stare bene

Passiamo sempre più ore davanti allo schermo. Per questo il display è diventato uno degli elementi più importanti nell'esperienza quotidiana di utilizzo. Xiaomi 17T Pro integra un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e una luminosità di picco di 3.500 nit, progettato per garantire immagini brillanti anche in piena luce. A questo si aggiunge Xiaomi Vision Care, un sistema che regola automaticamente diversi parametri per ridurre affaticamento visivo, luce blu e sfarfallio, rendendo più confortevole l'utilizzo durante tutta la giornata.

L'energia per seguire il ritmo delle giornate

La nostra quotidianità si muove a un ritmo sempre più veloce e richiede dispositivi capaci di stare al passo. Il 17T Pro integra una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, la più capiente mai introdotta su uno smartphone della serie Xiaomi per i mercati internazionali.

Una soluzione progettata per accompagnare lunghe ore di lavoro, viaggi, sessioni di streaming e creazione di contenuti senza la costante preoccupazione dell'autonomia, arrivando, secondo l'azienda, fino a quasi due giorni di utilizzo. Quando è il momento di ricaricare, entrano in gioco la ricarica HyperCharge da 100 W e quella wireless da 50 W.

Tecnologia e stile, finalmente insieme

La tecnologia è diventata anche una questione di stile. Lo smartphone è un oggetto che ci accompagna ovunque, finisce nelle nostre fotografie e ci segue in ogni momento della giornata. Xiaomi 17T Pro interpreta questa evoluzione attraverso un design essenziale, caratterizzato da bordi micro-curvi e da una silhouette pulita che alleggerisce la presenza del comparto fotografico. Le tonalità Deep Blue, Deep Violet e Black completano un'estetica contemporanea e raffinata, in equilibrio tra innovazione e gusto per i dettagli.

Disponibilità

Xiaomi 17T Pro è disponibile in tre configurazioni di memoria, fino a 1 TB di storage, con un prezzo di partenza di 899,90 euro.