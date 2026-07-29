Passate molte ore sedute e la schiena inizia a farsi sentire? Queste quattro posizioni yoga, semplici e adatte anche ai principianti, aiutano a migliorare la mobilità della colonna, ridurre le tensioni e prevenire il mal di schiena da scrivania.

Otto ore alla scrivania, una riunione su video dopo l'altra, qualche scroll allo smartphone sul divano: il risultato spesso è lo stesso, un mal di schiena sordo in zona lombare o tra le scapole. Il mal di schiena legato alla sedentarietà è ormai una compagnia fissa per molte di voi e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è tra le principali cause di disabilità nel mondo.

Una buona notizia però c'è: non serve trasformarvi in acrobate per iniziare a stare meglio. Bastano 10-15 minuti al giornodi movimenti dolci e consapevoli per dare respiro alla colonna vertebrale e prevenire nuovi episodi dolorosi. «La costanza conta più della forma perfetta», spiega l'insegnante di yoga Annie Landa, che usa queste posizioni yoga con chi passa molte ore seduto. L'obiettivo non è fare spettacolo, ma abitare il corpo con più attenzione.

Perché troppe ore seduti fanno soffrire la schiena

Quando restate seduti a lungo i muscoli delle anche e delle cosce si accorciano, quelli della schiena si irrigidiscono, la colonna perde mobilità.

La testa tende ad andare in avanti verso lo schermo, le spalle si chiudono e il peso non è più distribuito in modo armonico. Con il tempo arrivano rigidità, indolenzimento costante e, nei casi peggiori, lombalgia vera e propria.

Perché le posizioni yoga aiutano il mal di schiena

Le posizioni yoga per il mal di schiena lavorano su tre fronti: allungano i muscoli irrigiditi, rinforzano quelli posturali che sostengono la colonna, calmano il sistema nervoso. Con movimenti lenti e legati al respiro il corpo ritrova spazio tra le vertebre, migliora la circolazione locale e si riduce quella contrazione continua che spesso nasce più dallo stress che da un vero sforzo fisico.

Gli esperti di yoga terapeutico consigliano soprattutto stili dolci come Hatha Yoga, Iyengar Yoga, Yin Yoga e Restorative Yoga, che curano molto l'allineamento e prevedono l'uso di supporti. Blocchi, coperte e cuscini permettono di adattare ogni asana al vostro corpo. Regola base: mai spingere nel dolore acuto. Se il mal di schiena è forte, si irradia a gambe o braccia o dura da settimane, serve il parere del medico o del fisioterapista.

Come organizzare una mini routine da 10 minuti

Landa suggerisce di pensare a queste posizioni yoga per il mal di schiena come a un micro rituale quotidiano. Vi servono solo un tappetino e abiti comodi. Potete praticare al mattino appena sveglie, in pausa tra una riunione online e l'altra o alla sera per scaricare la giornata. Iniziate un paio di minuti in Balasana (posizione del Bambino), respirando profondamente, poi passate alle quattro asana seguenti.

Le 4 posizioni yoga migliori per il mal di schiena

1. Gatto-Mucca (Marjaryasana-Bitilasana)

Mobilizza tutta la colonna vertebrale ed è perfetta come riscaldamento. Mettetevi a quattro zampe, mani sotto le spalle e ginocchia sotto le anche. Inspirando inarcate dolcemente la schiena e aprite il petto, espirando arrotondatela portando l'ombelico verso l'alto e il mento al petto. Continuate per 8-10 respiri lenti. Se la zona lombare protesta, riducete l'ampiezza del movimento e mantenete il busto più neutro.

2. Posizione della Sfinge (Salamba Bhujangasana)

È un piegamento all'indietro molto delicato, ideale per chi passa la giornata incurvato sulla tastiera. Sdraiatevi a pancia in giù, gambe distese, appoggiate gli avambracci a terra con i gomiti sotto le spalle e sollevate il petto, mantenendo il pube pesante al suolo. Il collo resta lungo, lo sguardo in avanti. Restate per 5-8 respiri. Se sentite compressione lombare, abbassate un po' il torace o mettete un cuscino sotto.

3. Torsione supina (Supta Matsyendrasana)

Dona una sensazione di massaggio alla colonna, perfetta la sera. Sdraiatevi sulla schiena, portate il ginocchio destro al petto e accompagnatelo a terra oltre il lato sinistro, braccia aperte a croce. Lo sguardo va verso la mano destra. Respirate 5-8 volte, poi cambiate lato. Usate un cuscino sotto il ginocchio se tira troppo.

4. Ponte (Setu Bandha Sarvangasana)

È un classico per rinforzare i glutei e sostenere la zona lombare. Sdraiatevi supine, piegate le ginocchia, piedi paralleli sotto le ginocchia. Premete bene le piante a terra e, inspirando, sollevate il bacino srotolando la colonna vertebralevertebra per vertebra. Restate per 3-5 respiri e scendete lentamente. Per una versione più dolce potete appoggiare un blocco o un cuscino sotto l'osso sacro.

Ripetendo questa mini routine di posizioni yoga per il mal di schiena almeno tre volte a settimana la schiena inizia di solito a sentirsi più leggera e mobile. Non aspettate il prossimo blocco per stendervi sul tappetino: infilate questi 10 minuti tra una mail e la cena, come vi lavereste i denti. È un piccolo investimento quotidiano per continuare a fare tutto il resto.