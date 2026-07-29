Vi sveliamo quali alimenti aiutano l'organismo a rilassarsi e a favorire un sonno più profondo e rigenerante anche nei mesi più caldi

Caldo, giornate più lunghe e notti afose possono trasformare il riposo in una sfida. Vi è mai capitato? I cibi che migliorano il sonno in estate possono però fare la differenza, aiutando l'organismo a produrre melatonina e serotonina, gli ormoni coinvolti nella regolazione del ritmo sonno-veglia.

Scegliere gli alimenti giusti a cena e negli spuntini serali permette infatti di contrastare la stanchezza estiva e svegliarsi con più energia.

Durante l'estate il nostro corpo è sottoposto a uno stress maggiore: le temperature elevate rendono più difficile abbassare la temperatura corporea, un passaggio fondamentale per addormentarsi facilmente. Il risultato è un sonno frammentato, risvegli frequenti e una sensazione di spossatezza che può accompagnare per tutta la giornata.

Tra gli alimenti più utili ci sono le ciliegie, una delle poche fonti naturali di melatonina, ma anche mandorle, avena, yogurt e banane, ricchi di magnesio e triptofano, nutrienti che favoriscono il rilassamento muscolare e il benessere del sistema nervoso. Anche i carboidrati complessi, consumati nelle giuste quantità, possono contribuire a facilitare l'addormentamento.

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1. Ciliegie: il frutto alleato del riposo

Le ciliegie contengono naturalmente melatonina e antiossidanti che aiutano a regolare il ciclo sonno-veglia. Consumate fresche oppure abbinate allo yogurt, rappresentano uno spuntino ideale nelle serate più calde.

2. Mandorle e frutta secca: una riserva di magnesio

Il magnesio contribuisce al rilassamento muscolare e può favorire una migliore qualità del sonno. Una piccola porzione di mandorle o noci dopo cena è sufficiente per beneficiare delle loro proprietà senza appesantire la digestione.

3. Avena e cereali integrali: energia e serenità

L'avena contiene carboidrati complessi e triptofano, un amminoacido coinvolto nella produzione di serotonina. Per questo motivo può essere una scelta interessante per una cena leggera o una colazione serale.

Tre ricette per dormire meglio anche con il caldo

Porridge freddo all'avena e banana

Ingredienti:

50 g di fiocchi d'avena

150 ml di latte o bevanda vegetale

1 banana piccola

Cannella a piacere

Preparazione: lasciate riposare l'avena nel latte per alcune ore in frigorifero. Aggiungete la banana a fette e una spolverata di cannella prima di servire.

Coppetta di yogurt greco, ciliegie e mandorle

Ingredienti:

150 g di yogurt greco

10 ciliegie fresche

1 cucchiaio di mandorle tritate

1 cucchiaino di miele

Preparazione: distribuite lo yogurt in una ciotola, aggiungete le ciliegie tagliate a metà, le mandorle e il miele. Un dessert fresco e leggero da gustare dopo cena.

Insalata estiva con lattuga, ceci e noci

Ingredienti:

100 g di ceci lessati

Lattuga o valeriana

20 g di noci

Olio extravergine d'oliva

Succo di limone

Preparazione: unite tutti gli ingredienti in una ciotola e condite con olio e limone. Una cena leggera e nutriente, ideale per le serate più afose.

Naturalmente nessun alimento può sostituire una corretta igiene del sonno. Mantenere la camera fresca, limitare l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e scegliere pasti leggeri nelle ore serali rimangono le strategie più efficaci per affrontare la stanchezza estiva e ritrovare un riposo davvero rigenerante.