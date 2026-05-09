Dopo i 50 anni il corpo perde muscolo più velocemente. Ma allenamenti specifici e uno stile di vita sano possono rallentare il processo

A un certo punto diventa impossibile non notarlo: fare le scale pesa di più, le borse della spesa sembrano improvvisamente più pesanti, rialzarvi dal divano richiede uno slancio che prima non serviva.

Non è solo “stanchezza”, né pigrizia: dopo i 50 anni il corpo perde muscolo più velocemente, e con lui forza, stabilità ed energia quotidiana.

La buona notizia è che questo processo non è inevitabile. Anzi: la scienza ha individuato una combinazione molto precisa che aiuta davvero a conservare massa muscolare, equilibrio e autonomia anche con l’età.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition, Health & Aging, che ha messo insieme i dati di 96 studi controllati, ha individuato quali strategie funzionano davvero.

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Perché dopo i 50 anni si perde muscolo più in fretta

Questa perdita progressiva di massa e forza ha un nome: sarcopenia. Colpisce circa il 13% degli over 60 e diventa ancora più frequente con l’età avanzata. In pratica, i muscoli diventano più piccoli e soprattutto più deboli.

Il problema non è solo estetico. La sarcopenia aumenta il rischio di cadute e fratture, rende difficili gesti quotidiani come alzarsi dalla sedia, portare le borse della spesa, fare le scale. La forza cala anche 2-5 volte più velocemente della massa: quindi ci si sente “scarichi” molto prima di vedersi più magri.

Entrano in gioco vari fattori: calo ormonale, più sedentarietà, diete povere di proteine. E poi c’è la famosa “resistenza anabolica”: con l’età, a parità di allenamento e proteine, il muscolo risponde meno. Per ottenere lo stesso effetto di quando avevate 30 anni servono stimoli più mirati e costanti.

Segnali tipici che indicano che è ora di correre ai ripari: fate fatica ad alzarvi dalla sedia senza usare le mani, camminare a passo svelto vi stanca subito, vi sentite meno stabili quando cambiate direzione o scendete dal marciapiede.

**Qui tutti i nostri consigli di fitness**

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La formula migliore per bloccare la perdita di muscolo: 3 pilastri

La ricerca citata sopra è stata molto chiara: le persone che combinavano allenamento di forza, esercizi di equilibrio e un adeguato apporto di proteine miglioravano di più velocità del cammino, forza di presa, massa magra ed equilibrio rispetto a chi seguiva un solo intervento. La “ricetta” vincente è questa.

Pilastro 1: allenamento di forza 2-3 volte a settimana

Secondo le linee guida del Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo i 50 anni dovreste fare almeno due sedute settimanali di esercizi di rinforzo per tutti i grandi gruppi muscolari.

Tradotto in pratica:

- piegamenti dalla sedia (squat),

- spinte sulle braccia appoggiate al tavolo o al muro,

- rematore con elastici o bottiglie d’acqua,

- sollevamento sui polpacci,

- ponte per i glutei.

Bastano 2-3 serie da 8-12 ripetizioni per esercizio, scegliendo un carico che renda le ultime ripetizioni faticose ma ancora gestibili. L’obiettivo è aumentare leggermente il carico o le ripetizioni nel tempo. Palestra, elastici, pesetti in casa: lo strumento è meno importante della costanza.

Pilastro 2: equilibrio e “potenza” per non finire a terra

Il muscolo serve anche a non cadere. Lavorare su equilibrio e rapidità dei movimenti riduce in modo significativo il rischio di fratture negli anziani, come mostrano diversi studi citati dagli esperti di geriatria.

Inserite almeno 10-15 minuti, 3 volte a settimana, di esercizi come:

- stare in appoggio su una sola gamba vicino a un appoggio sicuro,

- camminare in linea retta, tallone contro punta,

- salire e scendere da un gradino,

- per chi può, piccoli balzi sul posto o cambi di direzione rapidi.

Potete alternare una serie di forza a uno di questi esercizi: si lavora di più, in meno tempo.

Pilastro 3: proteine 1,0-1,2 g/kg al giorno (anche di più se serve)

Gli esperti di nutrizione concordano: negli over 65 sani l’apporto proteico ottimale è intorno a 1,0-1,2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, fino a 1,2-1,5 g/kg nelle persone fragili o molto attive. Chi ha problemi renali deve però parlarne con il medico.

A causa della resistenza anabolica, conviene distribuire le proteine nei tre pasti principali, con 25-30 grammi circa a pasto. Esempio molto italiano:

- colazione: yogurt greco con frutta secca e una manciata di fiocchi d’avena;

- pranzo: pasta e ceci o insalata di farro con tonno e fagioli;

- cena: pesce o uova con verdure e una porzione di pane integrale.

Infine, il pilastro “nascosto”: sonno e sedentarietà. Senza almeno 7 ore di sonno regolare e pause di movimento durante il giorno, il muscolo non recupera né cresce, anche con l’allenamento migliore.

**Se volete la pancia piatta, fate questi esercizi di pilates (bastano 15 minuti)**

Il protocollo settimanale anti-sarcopenia (più 3 errori da evitare)

Un esempio semplice da adattare al vostro livello e, se avete patologie, da discutere con il medico:

- Lunedì: forza full body 30-40 minuti + 10 minuti di equilibrio.

- Mercoledì: camminata veloce 30 minuti + 5 minuti di esercizi su una gamba.

- Venerdì: forza full body 30-40 minuti + 10 minuti di mobilità e allungamento.

- Sabato o domenica: passeggiata lunga o bicicletta leggera.

Per capire se siete in zona rischio, provate due mini-test casalinghi:

- alzatevi 5 volte di fila da una sedia senza usare le mani,

- camminate a passo svelto per 400-500 metri senza fermarvi.

Se questi compiti risultano molto difficili, se vi sentite instabili o avete avuto cadute negli ultimi mesi, è il momento di parlarne con il medico di base o con un fisiatra: esistono test specifici di forza e funzionalità, oltre a programmi di esercizio personalizzati.

Tre errori accelerano la perdita muscolare: pensare che “basta camminare” (il cardio fa bene, ma non sostituisce la forza), temere le proteine se si è sani, affidarsi a un integratore “miracoloso” invece di sistemare allenamento e alimentazione.

La sintesi, molto concreta, è questa: 2-3 sedute di forza a settimana, qualche minuto di equilibrio ogni volta che potete, proteine a ogni pasto e una vita un po’ meno seduta. Così non solo conservate i muscoli dopo i 50 anni, ma allungate gli anni in cui potete ancora fare le cose che amate.