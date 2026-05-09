10 capi facili e chic da comprare da Mango nel mese di Maggio
Maggio è il mese ideale per costruire un guardaroba che guardi già all'estate, puntando su una selezione di pezzi che sanno essere cool ma anche affordable. La proposta per questo mese sull'e-commerce di Mango si muove tra tagli puliti e dettagli di carattere, offrendoci soluzioni versatili per outfit quotidiani.
Un capo che faccia da solo il look? Il maxi dress strapless a pois è una scelta sicura: un classico che non passa mai di moda, da sfruttare in diverse occasioni.
Per chi invece preferisce puntare sui volumi, l’abito color terracotta con volant aggiunge la giusta dose di colore, mantenendo uno stile sofisticato.
La versatilità passa anche attraverso la gonna midi svasata a pieghe color burro, un pezzo base che si abbina facilmente alla camicia bianca dal taglio essenziale, ideale per donare al look un’eleganza pulita e senza sforzo.
Non mancano proposte più originali e "funny", come i jeans a fiori o il top coordinato dalla stampa vivace, perfetti per dare una sferzata di coolness. Se preferite uno stile più sobrio, i bermuda chiari rappresentano l'alternativa ideale.
A completare la vostra selezione ci pensano poi gli accessori: sandali infradito in suede, una borsa a spalla in pelle intrecciata e una collana di pietre dure che aggiunge un dettaglio materico al look.
Mango: i 10 pezzi giusti da acquistare questo mese
Abito midi color terracotta, MANGO
Credits: shop.mango.com
Camicia bianca, MANGO
Credits: shop.mango.com
Bermuda in lino, MANGO
Collana con pietre, MANGO
Borsa a spalla intrecciata, MANGO
Abito lungo a pois strapless, MANGO
Top a fiori, MANGO
Gonna midi a pieghe, MANGO
Sandali infradito in suede, MANGO
Jeans a fiori, MANGO
Credits: shop.mango.com
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