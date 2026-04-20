Volete la pancia piatta senza passare ore in palestra? Ecco una routine di esercizi di pilates da fare a casa in 15 minuti

Quindici minuti di pilates mirato sul tappetino, tre volte a settimana, possono cambiare drasticamente il vostro corpo. In particolare la vostra pancia. Non parliamo di magie last minute da prova costume, ma di un lavoro intelligente su addominali profondi e schiena che rende il ventre più piatto e il corpo molto più stabile.

La buona notizia è che per lavorare seriamente sugli addominali non servono centinaia di crunch tradizionali.

Il pilates nasce proprio per rafforzare il "powerhouse", cioè l’insieme dei muscoli che sostengono il tronco. Se li allenate con costanza, la pancia si appiattisce, la schiena ringrazia e ogni altro allenamento risulta più facile.

Perché il pilates è perfetto per avere la pancia più piatta

Nel linguaggio del pilates, il powerhouse coincide con il core, la vostra "centralina di potenza". Non è solo il famoso "six pack", cioè gli addominali che si vedono in foto. Comprende anche il muscolo trasverso, che avvolge la vita come una fascia, il multifido e il quadrato dei lombi, profondi lungo la colonna.

Quando questi muscoli lavorano bene, il bacino si riallinea, la colonna è più sostenuta e l’addome "contiene" meglio viscere e gonfiore. Risultato visivo: pancia più piatta anche senza perdere chili.

Regole base: respirazione, attivazione del core e sicurezza lombare

Prima di entrare nella routine, servono tre regole semplici. Primo: attivare il core. Sdraiatevi supine, piegate le ginocchia, appoggiate la zona lombare al tappetino e immaginate di avvicinare l’ombelico alla colonna. I fianchi restano immobili, le costole si chiudono leggermente, i glutei sono morbidi.

Secondo: respirazione. Nel pilates per la pancia piatta si inspira preferibilmente dal naso nella fase di preparazione e si espira dalla bocca nella parte più intensa del movimento, come quando sollevate le gambe o vi sollevate dal tappetino. L’espirazione profonda aiuta gli addominali ad attivarsi meglio.

Terzo: attenzione alla schiena. Se durante un esercizio la zona lombare si stacca dal tappetino o sentite dolore, riducete l’ampiezza del movimento, piegate le ginocchia o portate le gambe più in alto. Il lavoro si deve sentire nella pancia, non nel collo né nella parte bassa della schiena.

Routine di pilates per pancia piatta: 6 esercizi da fare a casa

Ora la parte pratica: una mini routine di 6 esercizi di Pilates per avere la pancia piatta, da fare a casa senza attrezzi. Potete eseguirla 3 volte a settimana, alternando un giorno sì e uno no.

1. Glute bridge articolato

Sdraiatevi con ginocchia piegate e piedi a terra, braccia lungo i fianchi. Espirando sollevate il bacino una vertebra alla volta fino a formare una linea spalle-ginocchia, inspirando tornate giù. Dieci ripetizioni.

2. Single-leg toe taps

Portate le gambe a tavolino, ginocchia sopra le anche. Inspirando abbassate la punta del piede destro verso il tappetino mantenendo il ginocchio a 90 gradi, espirando riportatelo su. Dieci per lato.

3. The Hundred

Restando in posizione di tavolino, sollevate testa, collo e spalle, braccia tese lungo il corpo e leggermente sollevate. Allungate le gambe a 45 gradi se la schiena resta stabile. Pompare le braccia contando cinque pompate per l’inspiro e cinque per l’espiro, fino ad arrivare a cento.

4. Leg circles

Sdraiatevi con le braccia lungo i fianchi, una gamba tesa verso il soffitto. Con il bacino fermo, disegnate piccoli cerchi verso l’interno e verso l’esterno, cinque per direzione, poi cambiate gamba.

5. Double leg lowers

Da supine, gambe tese verso il soffitto, braccia a terra. Inspirando abbassate lentamente le gambe fin dove riuscite senza staccare la zona lombare, espirando riportatele su usando l’addome. Otto-dieci ripetizioni; se serve piegate leggermente le ginocchia.

6. Plank e side plank

In appoggio sulle mani sotto le spalle e sui piedi, corpo in linea, mantenete il plank fino a 30 secondi respirando regolarmente. Poi giratevi sul fianco, appoggiate un avambraccio o la mano e sollevate il bacino per 20-30 secondi per lato.

Per trasformare gli esercizi in circuito fate dal numero 1 al 6 senza pause lunghe, riposate un minuto e ripetete una seconda volta. Se siete alle prime armi potete iniziare con un solo giro e aumentare dopo una o due settimane.

Pilates, stile di vita e il mito del dimagrimento localizzato

Gli esercizi di pilates per pancia piatta tonificano e rimodellano l’addome, ma non bruciano il grasso solo in quella zona. Per ridurre il girovita serve un bilancio calorico favorevole, movimento regolare e gestione dello stress, oltre al lavoro sul tappetino.

Un consiglio realistico: puntate ad almeno tre sedute a settimana da 15-20 minuti, abbinate camminate quotidiane, cibi poco processati e tanta acqua. Noterete non solo la pancia più contenuta, ma anche meno tensioni alla schiena e più energia durante la giornata.