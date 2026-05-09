Un dato poco rassicurante: nelle diete occidentali più della metà delle calorie arriva da cibi ultra processati, cioè prodotti industriali molto lontani dall’alimento di partenza. Diversi studi pubblicati su riviste come BMJ e JAMA li collegano a più malattie croniche.

Per questo tanti nutrizionisti italiani oggi non dicono più “moderate”, ma “eliminate il più possibile”. Non per mania salutista, ma perché vedono cosa succede a peso, glicemia, trigliceridi e perfino all’umore quando questi prodotti spariscono dal carrello.





Processati non è tutto uguale: cosa sono davvero i cibi ultra processati

Il primo equivoco è linguistico: “processato” non significa automaticamente “cattivo”. Anche una passata di pomodoro o lo yogurt sono lavorati, ma non per questo pericolosi.

La classificazione NOVA, usata in molti studi citati dall’Istituto Mario Negri, divide gli alimenti in quattro gruppi. Il problema vero è il Gruppo 4, quello degli alimenti ultra processati. Sono prodotti pronti da mangiare o scaldare, fatti con ingredienti raffinati, estratti o modificati (amidi, proteine isolate, oli raffinati), più additivi che nella cucina di casa non usereste mai.

Tradotto in dispensa italiana: wurstel e affettati con nitriti, lasagne e pizze surgelate pronte, bastoncini di pesce panati, merendine e biscotti industriali, patatine e snack salati, bibite zuccherate, tè freddi e energy drink, cereali da colazione al cacao, pane in cassetta a lunga conservazione, salse pronte, yogurt alla frutta molto dolce, budini e mousse.

Il Gruppo 1 (frutta, verdura, legumi secchi, carne e pesce freschi, uova, latte) e buona parte del Gruppo 3 (pane comune, formaggi, conserve semplici) non sono il nemico. Il bersaglio del nutrizionista sono le “formulazioni industriali” del Gruppo 4.





I danni dei cibi ultra processati spiegati dal nutrizionista

Gli esperti di nutrizione sono abbastanza concordi: più cibi ultra processati mettete nel piatto, più sale il rischio cardiometabolico. Diverse meta-analisi indicano che i grandi consumatori hanno circa il 31% di probabilità in più di essere in sovrappeso e il 41% in più di avere obesità addominale.

Il meccanismo è semplice: tanta energia concentrata, pochi nutrienti veri. Zuccheri aggiunti e farine raffinate fanno impennare la glicemia, l’insulina lavora senza tregua, aumenta il grasso viscerale. Grassi di scarsa qualità e molto sale spingono al rialzo colesterolo, trigliceridi e pressione.

L’Istituto Mario Negri sottolinea un altro punto chiave: il microbiota intestinale. Emulsionanti, dolcificanti, coloranti e altri additivi possono alterare l’equilibrio dei batteri “buoni”, rendere l’intestino più permeabile e favorire uno stato di infiammazione cronica di basso grado. Non si tratta solo di pancia gonfia: l’infiammazione è coinvolta in molte malattie metaboliche e immunitarie.

Sul fronte delle patologie gravi, il quadro non migliora. Il grande studio europeo EPIC, su oltre 250 mila persone, ha trovato che chi consuma più cibi ultra processati ha un aumento del 9% del rischio di multimorbilità, cioè almeno due malattie croniche importanti. Gli studi italiani del progetto Moli-sani dell’IRCCS Neuromed hanno collegato un’elevata quota di questi prodotti nella dieta a maggiore mortalità totale, soprattutto cardiovascolare e per tumori.

Una review apparsa nel 2025 su Nature Reviews Endocrinology mette gli alimenti ultra processati tra i principali fattori di rischio per il cancro del colon-retto nei giovani adulti tra 29 e 50 anni. Non è l’unico segnale: uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha osservato un aumento del rischio di depressione in chi consuma molti snack dolci, bevande zuccherate e altri prodotti del Gruppo 4.

Qui entrano in gioco glicemia altalenante, sonno disturbato, infiammazione e il fatto che questi cibi “sparano” ricompense veloci al cervello, ma senza nutrire davvero. Il risultato, nel quotidiano, sono cali di energia, fame nervosa, sbalzi di umore.





Come liberarvi dai cibi ultra processati senza impazzire

La buona notizia: ridurli drasticamente è più una questione di organizzazione che di sacrifici eroici. Il primo passo è l’etichetta. Se la lista ingredienti è lunghissima, piena di sigle, additivi, “aromi” non specificati e dolcificanti, siete quasi sicuramente davanti a un ultra processato.

Secondo: distinguere i “finti colpevoli” dai veri. Il pane va bene se contiene farina, acqua, lievito, sale. Diventa sospetto se compaiono oli, zuccheri, emulsionanti. Lo yogurt bianco con solo latte e fermenti è un alimento semplice; lo “yogurt-dessert” con zucchero, sciroppi, aromi e coloranti entra nel Gruppo 4. I legumi in scatola con acqua e sale sono alleati; quelli già conditi con salse e zuccheri meno.

Poi serve un piano pratico. A colazione, via cereali zuccherati, merendine e succhi: meglio pane integrale con ricotta o marmellata 100% frutta, fiocchi d’avena con frutta fresca e secca, yogurt bianco con pezzi di frutta. A pranzo e cena, al posto dei piatti pronti surgelati puntate su piatti unici semplici: pasta al pomodoro “vero”, insalatone con legumi e tonno al naturale, frittate con verdure, pesce e verdure surgelati ma non conditi.

Per snack e aperitivi, cambiate lo schema patatine-cracker-barrette: frutta secca al naturale, frutta fresca, hummus con verdure crude, un panino piccolo con pochi ingredienti reali (per esempio pane integrale, olio extravergine, prosciutto crudo senza nitriti).

Cosa succede quando fate questo switch per qualche settimana? Le ricerche indicano, e molti nutrizionisti lo vedono in studio, un miglioramento di trigliceridi, pressione e glicemia in chi partiva da valori “al limite”. Voi, nel concreto, potreste notare meno gonfiore, fame più gestibile, sonno più regolare, energia più stabile nell’arco della giornata.

Non serve essere perfetti, ma scegliere ogni giorno un po’ meno laboratorio e un po’ più cucina mediterranea vera. I cibi ultra processati sono comodi, certo. Ma la comodità, alla lunga, rischia di costare cara alla salute. Meglio deciderlo voi, e non aspettare che lo dicano gli esami del sangue.