Programmare la fase di massa quando fuori cadono le foglie è molto più furbo che rincorrere la prova costume in primavera: ecco perché l’autunno è la stagione d’oro dei muscoli.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, inserire regolarmente esercizi di potenziamento è una delle chiavi per restare in salute e invecchiare meglio. Però non tutte le stagioni vi aiutano allo stesso modo. Dopo mesi di caldo, viaggi e orari ballerini, l’autunno rimette in fila impegni, sonno e appetito. È proprio qui che inizia il terreno fertile per costruire davvero nuova massa muscolare.

Chi frequenta la sala pesi lo sa: i programmi di massa più riusciti partono spesso tra settembre e novembre. Gli atleti sfruttano questi mesi per aumentare la forza, alzare i carichi e preparare il fisico a crescere nei periodi successivi. Con il giusto mix di allenamento, alimentazione e recupero, l’autunno può diventare il vostro migliore alleato in palestra.

Perché l’autunno è la stagione perfetta per i muscoli

Estate significa aperitivi improvvisati, weekend lunghi, allenamenti saltati con una facilità imbarazzante. In autunno, al contrario, tornano orari più regolari: lavoro, scuola, corsi fissi in palestra. Questa struttura quotidiana rende molto più semplice seguire un programma di allenamento di forza senza continui intoppi. La costanza, più dell’intensità estrema, è il vero motore della crescita muscolare.

Con giornate meno caotiche potete programmare tre sedute a settimana, sempre negli stessi orari, e tenere traccia dei progressi: quante ripetizioni, che carico, come vi sentite. Gli esperti di preparazione atletica ricordano che aumentare la forza del 5-10% su esercizi base in 6-8 settimane è un obiettivo realistico. Una progressione così regolare è molto più facile da ottenere quando il vostro stile di vita è prevedibile.

Il clima più fresco fa la sua parte. Non vi trovate a sudare dopo due serie, né a lottare con l’afa prima ancora di iniziare il riscaldamento. Potete spingere di più, recuperare meglio tra una serie e l’altra e arrivare a fine allenamento meno stremate. Meno stress termico significa un corpo più disponibile all’adattamento e alla crescita di nuova massa muscolare.

Come impostare l’allenamento di forza in autunno

Da settembre a novembre potete dedicarvi a un vero ciclo di forza, la vostra fase di massa autunnale. Le linee guida del Collegio Americano di Medicina dello Sport suggeriscono, per chi è sano, carichi tra il 65 e l’80% del proprio massimale su esercizi come squat, panca e stacchi. Tradotto: pesi impegnativi, 4-8 ripetizioni, tre sedute settimanali con almeno un giorno di recupero tra l’una e l’altra.

Un obiettivo concreto può essere aumentare del 5-10% il carico con cui eseguite le stesse ripetizioni rispetto all’anno scorso. Se facevate dieci ripetizioni di panca con 40 chili, puntate a farle con 44. Per riuscirci serve un diario di allenamento, niente improvvisazioni: segnate pesi, serie, ripetizioni e come avete dormito. Così potete aggiustare il tiro settimana dopo settimana.

In autunno tre allenamenti di forza alla settimana sono più che sufficienti per chi non è agonista. Ogni quattro-sei settimane può essere utile una settimana di scarico con due sedute più leggere. Il resto del lavoro lo fanno il sonno e il recupero attivo: passeggiate, stretching, magari una lezione di yoga. Senza queste basi nemmeno il miglior programma di pesi vi farà crescere davvero.

Alimentazione d’autunno: surplus intelligente, non scusa per ingrassare

Per costruire massa muscolare serve un leggero surplus calorico, non abbuffate senza controllo. Gli esperti di nutrizione sportiva indicano spesso un extra di 200-300 calorie al giorno rispetto al mantenimento, da adattare al vostro fisico. Le proteine possono stare intorno a 1,6-2,2 grammi per chilo di peso corporeo, mentre i carboidrati coprono circa il 40-50% delle calorie totali. Il resto viene da grassi buoni, senza demonizzarli.

L’autunno è generosissimo di cibi amici dei muscoli. Zucca, patate, riso, castagne, legumi: fonti di carboidrati complessi che vi danno energia per l’allenamento e minerali come potassio e magnesio utili per i muscoli. Giocate con zuppe, risotti, teglie al forno con cereali e verdure: piatti caldi, sazianti, ma puliti. Quando la dieta vi piace davvero è molto più facile restare costanti per mesi.

Una giornata tipo può prevedere tre pasti principali e due spuntini, così da distribuire bene energia e proteine. Chi fa fatica a coprire il fabbisogno proteico solo con il cibo può valutare, con il proprio medico o nutrizionista, integratori semplici come proteine in polvere o creatina, riconosciuta da molti studi come alleata di forza e performance.

Ma la base resta sempre la vostra alimentazione quotidiana, non lo shaker.