Con il metodo psicologico per riordinare casa bastano pochi minuti al giorno per alleggerire gli spazi, ridurre lo stress e ritrovare una sensazione di controllo

Ci sono sere in cui il disordine di casa sembra occupare molto più spazio di quello che vediamo. Il tavolino pieno, i vestiti lasciati sulla sedia, le borse nell’ingresso, i piatti ancora da sistemare: niente di drammatico, eppure abbastanza da farci sentire come se la giornata non fosse davvero finita.

È proprio da questa sensazione che nasce il cosiddetto decluttering emotivo, un metodo psicologico per riordinare casa che non parte dall’idea di avere una casa perfetta, ma dal legame tra ciò che ci circonda e il modo in cui ci sentiamo. Perché il caos visivo non è solo una questione estetica: può aumentare la sensazione di sovraccarico, rendere più difficile rilassarsi e trasformare anche gli oggetti più banali in piccole cose da ricordare, spostare, gestire.

La buona notizia è che non serve passare un intero weekend a svuotare armadi né trasformare il salotto in una pagina di catalogo. Il principio è quasi opposto: intervenire poco, ma con regolarità, scegliendo ogni giorno una piccola zona e chiedendosi non solo dove mettere le cose, ma anche perché continuiamo a tenerle.

Quando il disordine di casa sovraccarica il cervello

Secondo gli esperti di psicologia ambientale, un ambiente visivamente caotico sovraccarica la corteccia visiva e consuma la memoria di lavoro. Tradotto: ogni pila di piatti, scatola aperta, busta abbandonata sul tavolo è uno stimolo che il cervello deve elaborare, anche quando fingete di ignorarlo.

Le ricerche psicologiche e i dati dell’Osservatorio GfK sul Benessere Domestico mostrano che più oggetti vediamo, più aumentano stress percepito e fatica mentale.

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Cos'è il metodo psicologico per riordinare casa

Il metodo psicologico per riordinare casa parte da un’idea semplice: ogni oggetto occupa due spazi, uno fisico e uno emotivo. Secondo diversi psicologi, ciò che tenete negli armadi racconta storie di relazioni finite, aspettative deluse, acquisti di consolazione che continuano a parlarvi anche quando non li usate più.

A differenza del minimalismo freddo, qui l’obiettivo non è svuotare tutto, ma tenere ciò che sostiene davvero la vostra vita presente. Per questo gli esperti mettono in guardia dal binge-purging domenicale: svuotare armadi in un impeto di rabbia porta spesso a ricomprare fino al 40% di ciò che avete eliminato entro sei mesi.

Il decluttering emotivo lavora quindi sulla regolazione delle emozioni: prima di tenere o lasciare andare qualcosa, ci si chiede che cosa rappresenti, quale ricordo attivi, se appesantisce o alleggerisce. È lo stesso approccio usato da molti consulenti delle celebrity, che affiancano all’ordine visivo un vero percorso di “editing” della storia personale.

Come funziona

Per mettere in pratica il metodo psicologico per riordinare casa bisogna applicare questi principi con grande pragmatismo. Procedere stanza per stanza, con obiettivi piccoli e realistici, riduce il senso di sopraffazione. Dividere tutto per categorie inoltre, alleggerisce il carico decisionale e dà subito l’idea di avere il controllo.

I contenitori trasparenti e le etichette non servono solo a fare foto perfette: permettono di vedere a colpo d’occhio cosa c’è, abbassando l’ansia da “non so dove sia”. Quando tutto ha un posto chiaro, il cervello smette di dover monitorare mille emergenze domestiche e può finalmente occuparsi di ciò che vi fa stare bene.

Il rituale dei 12 minuti: il vostro protocollo quotidiano

Per portare a casa vostra questo approccio vi basterò ogni sera impostate un timer da 12 minuti e scegliete una sola zona: il tavolino, il piano della cucina, la parte “calda” del soggiorno. Limitatevi a rimettere al loro posto gli oggetti chiave: telecomandi, tazze, libri, borse. È un piccolo “reset sinaptico” che dice al cervello che la giornata è chiusa.

Secondo molti psicologi ambientali, il gesto cambia davvero quando aggiungete la regola “Touch & Breathe”: prima di spostare un oggetto, lo toccate, fate un respiro profondo e vi chiedete che emozione vi dà. Se stringe lo stomaco, forse è il momento di archiviarlo altrove o di lasciarlo andare; se accende un ricordo bello, merita un posto in vista.

Terzo passaggio: create una micro-zona di quiete al 100% libera. Può essere il comodino, una poltrona, un ripiano vicino alla finestra. Lì non devono sostare chiavi, posta, caricabatterie, nulla di “transitorio”. Sapere che esiste almeno un punto della casa sempre ordinato abbassa immediatamente la sensazione di caos globale.

Se avete poco tempo o bambini piccoli, questo rituale può bastare. Meglio 12 minuti al giorno che una maratona punitiva ogni mese: il famigerato binge-purging che vi lascia esauste e con il rimpianto di ciò che avete buttato. Pensatelo come a un defaticamento emotivo quotidiano, da personalizzare con la vostra playlist preferita o con una tazza di tisana sul divano finalmente libero.