Spalle curve e collo in tensione per colpa delle ore al pc? Con questo esercizio potete cambiare la postura in un modo sorprendentemente semplice

Otto ore sedute al computer, un’ora in macchina, la serata sul divano col telefono in mano: la storia è sempre la stessa. Spalle curve, testa che scivola in avanti, tensione fissa tra collo e schiena. A fine giornata basta specchiarsi di lato per rendersi conto che la "postura da scrivania" non perdona.

La buona notizia è che non serve un programma complicato per iniziare a raddrizzare la situazione. Esiste un esercizio a corpo libero, semplicissimo, usato anche in fisioterapia, che lavora proprio dove la postura sedentaria “molla”: si chiama Blackburn ed è una sequenza di movimenti che migliora la postura e la stabilità delle spalle in pochi minuti.

Perché stare seduti tutto il giorno rovina la postura delle spalle

Quando state seduti a lungo, soprattutto davanti al pc, succede questo: il torace si chiude, le spalle rotolano in avanti, la testa si sposta verso lo schermo. Col tempo i muscoli del petto diventano rigidi, mentre quelli tra le scapole si indeboliscono.

Risultato: spalle curve, cingolo scapolare instabile, fastidi a collo e parte alta della schiena. Non è solo una questione estetica. Un cattivo controllo della scapola è collegato a problemi come la disinesia scapolare e l’impingement subacromiale, cioè quando i tessuti della spalla vengono “pizzicati” durante i movimenti sopra la testa.

Gli esercizi posturali per le spalle servono proprio a riequilibrare questo schema. Il Blackburn è uno di quelli più efficaci e, soprattutto, gestibili anche se non siete tipi da palestra.

**Over 50? Gli esperti svelano gli esercizi che aiutano (davvero) a fermare il processo d'invecchiamento muscolare**

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Che cos’è il Blackburn e perché è l’esercizio perfetto da scrivania

Il Blackburn è un esercizio prono (a pancia in giù) in cui muovete le braccia formando, una dopo l’altra, le lettere I - Y - T - W. Sembra un gioco, in realtà è un lavoro molto mirato sul cingolo scapolare.

Secondo Physio-Pedia, portale internazionale di fisioterapia, questi esercizi sono stati sviluppati proprio in ambito riabilitativo per migliorare il controllo della scapola e la forza dei muscoli profondi che stabilizzano la spalla.

Quali muscoli entrano in gioco? Trapezio medio e inferiore, romboidi, deltoide posteriore, serrato anteriore e cuffia dei rotatori (infraspinato e piccolo rotondo soprattutto). Sono gli stessi che, se siete sempre seduti, tendono a “dormire”. Rinforzarli significa spalle meno chiuse, testa meno proiettata in avanti e più libertà nei movimenti sopra la testa, dal prendere una valigia in cappelliera ad alzare le braccia in palestra.

**Non è un sogno: per avere pancia piatta e postura elegante basta stare... sdraiate!**

Come eseguire il Blackburn passo per passo

1. Sdraiatevi proni sul tappetino, fronte appoggiata su un piccolo asciugamano per rilassare il collo. Gambe distese e morbide, bacino neutro, addome leggermente attivo per non inarcare la zona lombare.

2. “Preparate” le spalle: scapole leggermente giù e indietro, lontane dalle orecchie. Respirate due o tre volte profondamente.

3. Posizione I: braccia tese sopra la testa, pollici verso il soffitto. Sollevate di pochi centimetri le braccia, senza staccare il petto dal pavimento. Tenete 1-2 secondi sentendo il lavoro tra le scapole.

4. Posizione Y: aprite le braccia a circa 45 gradi rispetto alla testa, sempre con pollici in alto. Sollevate di nuovo, mantenete 1-2 secondi.

5. Posizione T: braccia aperte in linea con le spalle, come una croce. Sollevate leggermente, scapole che si avvicinano, collo lungo.

6. Posizione W: piegate i gomiti a 90 gradi, avambracci verso avanti, e tirate le scapole verso la colonna, come se voleste infilare le mani nelle tasche posteriori. Mantenete 1-2 secondi.

Questa sequenza I-Y-T-W è una ripetizione. Potete partire con 2-3 serie da 5-6 ripetizioni, 3-4 volte a settimana. Il movimento deve restare lento e controllato: se sentite che il collo si irrigidisce o la schiena si inarca, fermatevi e riducete l’ampiezza.

Errori da evitare e varianti intelligenti

Gli “sbagli da scrivania” si ripropongono anche qui, quindi attenzione a:

- sollevare le spalle verso le orecchie invece di tenerle basse;

- usare lo slancio, muovendo le braccia velocemente;

- inarcare il tratto lombare per alzare di più le braccia;

- trattenere il respiro.

Se siete molto rigidi o alle prime armi, provate la versione a gomiti piegati: stesse lettere, ma con le braccia un po’ flesse in tutte le posizioni. Il braccio di leva è più corto, quindi il carico percepito è minore.

Per chi ha già confidenza, esiste la variante con elastico in piedi: schiena al muro, elastico tra le mani, riproducete Y-T-W tirando leggermente la banda. È perfetta come “reset” posturale da ufficio. Un’altra opzione è eseguirlo a pancia in giù su una panca inclinata o su fitball, così la zona lombare è più protetta.

Come inserire questo esercizio nella vostra giornata in 5 minuti

Pensatelo come un mini rituale anti-spalle curve. Un’idea di routine:

- 1 minuto: respirazione diaframmatica sedute, per sciogliere tensioni a collo e spalle;

- 3 minuti: Blackburn prono, 2 serie da 5-6 ripetizioni I-Y-T-W;

- 1 minuto: allungamento del petto alla porta o al muro.

Collegatelo a un momento fisso, per esempio dopo la pausa pranzo o al rientro a casa. Dopo una settimana molte persone riferiscono già spalle “meno chiuse” e un po’ di leggerezza in più tra scapole e collo; per cambiamenti più stabili servono diverse settimane di costanza.

Se avete dolore acuto alla spalla, formicolii o problemi già diagnosticati, è prudente parlarne prima con il vostro medico o fisioterapista. Per tutte le altre, questo esercizio per migliorare la postura delle spalle è un’arma semplice, gratuita e sorprendentemente efficace contro la postura da scrivania.