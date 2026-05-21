Camicia azzurra, jeans bianchi e Superga: il look per vestirsi bene a 60 anni (ma perfetto per tutte!) di Philippine Leroy-Beaulie
Sylvie Grateau, il personaggio che interpreta in “Emily in Paris” ci ha affascinato sin da primo giorno con i suoi look sensuali, sofisticati e impeccabilmente parigini, ma a quanto pare fuori dal set Philippine Leroy-Beaulieu ha uno stile più easy e rilassato.
L’attrice, che sul piccolo schermo ci ha conquistate a suon di tubini super femminili, blazer scultorei e gioielli bold, nel quotidiano sembra avere uno guardaroba decisamente più essenziale.
Come ci ha dimostrato qualche giorno fa a Cannes quando, per il suo arrivo in aeroporto, ha optato per un look semplice ma incredibilmente chic, regalandoci uno spunto interessante su come vestirsi a 60 anni (e non solo!) e coniugare senza fatica eleganza e comfort.
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Avvistata all'Hotel Martinez, l’attrice ha sfoggiato pochi capi e giusto un paio di accessori statement (insieme a quell’allure effortless tipicamente francese) dando vita alla perfetta uniforme quotidiana.
Protagonisti del suo outfit, una camicia azzurra e un paio di jeans bianchi dal fit comodo: due grandi “essentials” che non mancano mai nel guardaroba delle mezze stagioni.
Lei li ha indossati semplicemente con un paio di Superga dai toni neutri e una tote bag color biscotto, dando poi un twist al tutto con un paio di occhiali da sole a mascherina piuttosto vistosi.
Il risultato è un daily look stiloso, versatile e anche facilissimo da replicare: ecco quello che vi serve per riuscirci in poche e semplici mosse.
Camicia azzurra e jeans bianchi: il look easy chic per vestirsi bene di Philippine Leroy-Beaulieu da copiare ora
MASSIMO DUTTI Camicia azzurra in cotone dal fit rilassato
Credits: massimodutti.com
ICON DENIM Jeans bianchi a gamba dritta
Credits: icondenimlosangeles.com
SUPERGA Sneakers in cotone beige con la suola in gomma
Credits: superga.com
TOD’S Shopping bag in pelle martellata
Credits: tods.com
GUCCI Occhiali da sole a mascherina senza montatura con dettaglio Horsebit
Credits: gucci.com
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