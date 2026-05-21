Philippine Leroy-Beaulie (alias Sylvie Grateau di "Emily in Paris") ci mostra come creare la perfetta uniforme quotidiana: ecco come replicare il suo look.

Sylvie Grateau, il personaggio che interpreta in “Emily in Paris” ci ha affascinato sin da primo giorno con i suoi look sensuali, sofisticati e impeccabilmente parigini, ma a quanto pare fuori dal set Philippine Leroy-Beaulieu ha uno stile più easy e rilassato.

L’attrice, che sul piccolo schermo ci ha conquistate a suon di tubini super femminili, blazer scultorei e gioielli bold, nel quotidiano sembra avere uno guardaroba decisamente più essenziale.

Come ci ha dimostrato qualche giorno fa a Cannes quando, per il suo arrivo in aeroporto, ha optato per un look semplice ma incredibilmente chic, regalandoci uno spunto interessante su come vestirsi a 60 anni (e non solo!) e coniugare senza fatica eleganza e comfort.

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Avvistata all'Hotel Martinez, l’attrice ha sfoggiato pochi capi e giusto un paio di accessori statement (insieme a quell’allure effortless tipicamente francese) dando vita alla perfetta uniforme quotidiana.

Protagonisti del suo outfit, una camicia azzurra e un paio di jeans bianchi dal fit comodo: due grandi “essentials” che non mancano mai nel guardaroba delle mezze stagioni.

Lei li ha indossati semplicemente con un paio di Superga dai toni neutri e una tote bag color biscotto, dando poi un twist al tutto con un paio di occhiali da sole a mascherina piuttosto vistosi.

Il risultato è un daily look stiloso, versatile e anche facilissimo da replicare: ecco quello che vi serve per riuscirci in poche e semplici mosse.



Camicia azzurra e jeans bianchi: il look easy chic per vestirsi bene di Philippine Leroy-Beaulieu da copiare ora



MASSIMO DUTTI Camicia azzurra in cotone dal fit rilassato

Credits: massimodutti.com

ICON DENIM Jeans bianchi a gamba dritta

Credits: icondenimlosangeles.com

SUPERGA Sneakers in cotone beige con la suola in gomma

Credits: superga.com

TOD’S Shopping bag in pelle martellata

Credits: tods.com

GUCCI Occhiali da sole a mascherina senza montatura con dettaglio Horsebit

Credits: gucci.com

Foto: courtesy of press office