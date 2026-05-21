Harry Styles e Zoë Kravitz potrebbero sposarsi entro fine anno con un matrimonio intimo nel Regno Unito e una festa a New York

Tra red carpet e avvistamenti romantici a Roma, anelli sospetti e indiscrezioni sempre più insistenti, Harry Styles e Zoë Kravitz sembrano essere diventati ufficialmente la coppia celebrity più osservata del momento.

E adesso il gossip che sta facendo impazzire fan e tabloid è uno solo: Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero davvero organizzando il loro matrimonio.

Sebbene al momento non esista ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, diverse fonti vicine alla coppia parlano di nozze intime, forse già previste per il prossimo inverno. Un’ipotesi che, considerando quanto le due star abbiano protetto la loro relazione negli ultimi mesi, appare sorprendentemente plausibile.

Un amore nato lontano dai riflettori

La relazione tra Harry Styles e Zoë Kravitz sarebbe iniziata nell’estate del 2025, quando i due sono stati fotografati insieme a Roma durante una vacanza che aveva immediatamente acceso il gossip online. Poco dopo erano arrivate altre immagini decisamente più eloquenti: passeggiate mano nella mano, momenti di complicità e una chimica impossibile da ignorare.

Da quel momento, però, la coppia ha scelto di mantenere un profilo pubblico molto riservato. Nessun red carpet insieme, pochissime apparizioni pubbliche e una gestione quasi “anti-Hollywood” della relazione. Una scelta che, paradossalmente, ha alimentato ancora di più la curiosità intorno a Harry Styles e Zoë Kravitz.

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Le indiscrezioni sul matrimonio di Harry Styles e Zoë Kravitz (e i possibili due ricevimenti)

I rumors sulle nozze hanno iniziato a diventare sempre più insistenti dopo le indiscrezioni su un presunto fidanzamento avvenuto ad aprile 2026.

A far esplodere definitivamente le speculazioni sarebbe stato un anello di diamanti sfoggiato da Zoë Kravitz durante alcune apparizioni pubbliche, compresa una serata del tour europeo di Harry Styles ad Amsterdam.

Secondo alcune fonti americane, i due starebbero pensando di organizzare “un piccolo matrimonio” riservato solo a famiglia e amici stretti, possibilmente nel Regno Unito “nel periodo attorno a Natale”.

Ma non sarebbe tutto. Secondo altri insider, la coppia starebbe valutando addirittura due cerimonie: una a Londra e una a New York. “Zoë vorrebbe sicuramente fare qualcosa anche a New York per via di suo padre”, avrebbe raccontato una fonte vicina alla famiglia Kravitz riferendosi a Lenny Kravitz.

Tra le location ipotizzate c’è anche il raffinato Fouquet’s Hotel di Manhattan, mentre per la celebrazione britannica si parla di un evento molto più privato e immerso nella campagna inglese.

Perché questa coppia affascina così tanto

Parte del fascino che circonda Harry Styles e Zoë Kravitz deriva probabilmente dal fatto che sembrano sfuggire alle logiche tradizionali delle celebrity couple contemporanee. Entrambi famosissimi, entrambi iconici dal punto di vista estetico e culturale, ma allo stesso tempo estremamente riservati.

Harry Styles, dopo anni vissuti sotto i riflettori tra tour mondiali e relazioni ultra-mediatizzate, sembra aver scelto una dimensione molto più privata. Zoë Kravitz, dal canto suo, ha sempre cercato di proteggere la propria vita sentimentale, anche dopo il matrimonio con Karl Glusman e la successiva relazione con Channing Tatum.

E forse è proprio questo equilibrio tra glamour e discrezione a rendere così magnetica questa storia. Per ora Harry Styles e Zoë Kravitz non hanno confermato nulla. Ma una cosa è certa: il mondo intero sembra già pronto a seguire ogni minimo dettaglio di quello che potrebbe diventare uno dei matrimoni celebrity più chiacchierati degli ultimi anni.