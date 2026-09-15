Molte relazioni che ci fanno stare sulle montagne russe emotive vengono scambiate per grande amore. In realtà, quando un legame genera soprattutto attesa, paura di perdere l’altro e bisogno continuo di conferme, potrebbe trattarsi più di ansia che di amore

Ansia e amore vengono spesso scambiati l’uno per l’altra. Farfalle nello stomaco, battito accelerato, bisogno costante di messaggi e rassicurazioni: tutto questo viene romanticizzato come “chimica”.

Ma quando una relazione tiene perennemente sulle spine, potreste non essere innamorate. Potreste essere in uno stato di attivazione mentale continua.

E, va detto senza mezzi termini, lo stress non è passione.

Ansia o amore? I segnali da riconoscere

All’inizio i sentimenti sono intensi. Aspettate un messaggio come fosse ossigeno. Controllate continuamente l’ultimo accesso. Tutto questo vi fa sentire vive e coinvolte. Qualcuno direbbe anche travolte.

Ma provate a farvi una domanda semplice: quando questa persona non risponde, vi sentite serene o destabilizzate?

La differenza tra amore sano e ansia relazionale sta qui. L’amore può emozionare, ma non vi lascia costantemente in allerta. L’ansia, invece, sì.

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I segnali che state confondendo ansia e amore

Ci sono alcuni segnali che possono indicare che ciò che state interpretando come un sentimento particolarmente intenso sia, almeno in parte, alimentato dall’ansia.

Succede quando avete costantemente paura di essere lasciate, quando vi sentite euforiche appena l’altra persona vi cerca e improvvisamente svuotate non appena si allontana. Oppure quando iniziate ad adattare comportamenti, desideri e persino opinioni pur di evitare un conflitto, vivendo la relazione con la sensazione che possa finire da un momento all’altro.

Questa continua altalena emotiva può facilmente essere scambiata per profondità e passione, ma spesso racconta soprattutto uno stato di costante allerta e iperattivazione del sistema nervoso.

Perché lo stress può sembrare passione

Dal punto di vista psicologico e neurobiologico, l’ansia e l’innamoramento condividono alcune reazioni fisiche: aumento di adrenalina, dopamina, attenzione focalizzata sull’altro.

Se avete uno stile di attaccamento ansioso, l’instabilità può attivarvi ancora di più. L’incertezza diventa magnetica. L’indisponibilità dell’altro aumenta il desiderio. Il sollievo dopo una risposta diventa quasi euforico.

Ma attenzione: non si tratta di romanticismo. È rinforzo intermittente: lo stesso meccanismo che rende addictive le slot machine. In altre parole, quando l’amore è instabile il cervello resta agganciato perché alterna mancanza e ricompensa.

Relazione che tiene sulle spine: cosa significa davvero

Una relazione che vi tiene costantemente in tensione può generare insonnia, pensieri ossessivi, difficoltà di concentrazione e anche calo dell’autostima.

Eppure molte persone interpretano questa agitazione come prova di coinvolgimento. “Se mi smuove così tanto, vuol dire che è importante”.

Ma l’amore maturo non dovrebbe farvi vivere in modalità emergenza.

Anzi, un amore sicuro tende ad avere caratteristiche molto diverse. Non vi porta a mettere continuamente in discussione il vostro valore, non vi spinge a controllare ogni messaggio o comportamento dell’altra persona e, soprattutto, non vi costringe a vivere in uno stato di ambiguità permanente. Il sentimento non diventa improvvisamente più intenso soltanto quando temete di perdere chi avete accanto.

E questo non significa che una relazione stabile debba essere priva di passione. Calma non significa noia e stabilità non significa mancanza di chimica: significa, semplicemente, sentirsi abbastanza sicure da poter vivere il rapporto senza essere costantemente in allarme.

Come capire se è amore o stress

Provate questo esercizio semplice: immaginate questa relazione tra cinque anni. Vi sentite rilassate o ancora in allerta?

Il vostro corpo spesso sa cosa è meglio prima della mente. Se la maggior parte del tempo siete tese, iper-vigili e preoccupate, allora vuol dire che non siete parte di una storia appagante. Siete, al contrario, dentro una dinamica che attiva la vostra paura di abbandono.

Confondere ansia e amore è facile, soprattutto se siete cresciuta associando intensità e instabilità. Ma l’amore adulto non vi dovrebbe toglie ossigeno, vi dovrebbe anzi far respirare meglio.

E se per sentirvi innamorate dovete sentirvi sulle spine, forse non è il cuore che batte più forte.

È il sistema nervoso che chiede tregua.

In fin dei conti quando un legame genera soprattutto attesa, paura di perdere l’altro e bisogno continuo di conferme, potrebbe trattarsi più di ansia che di amore.

La differenza, alla fine, si sente nel corpo prima ancora che nella testa: l’amore tende a dare spazio, calma e sicurezza, mentre l’ansia tiene in allerta e consuma energie. Imparare a riconoscere questa distinzione è un passaggio fondamentale per smettere di romanticizzare lo stress emotivo e iniziare a scegliere relazioni che non ci tengano sulle spine, ma ci facciano sentire finalmente a casa.