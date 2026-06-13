L’osteoporosi è una malattia silenziosa che spesso viene scoperta solo dopo una frattura. Eppure esistono alcuni segnali e fattori di rischio che possono aiutare a riconoscerla in anticipo e a proteggere la salute delle ossa dopo i 50 anni.

In Italia oltre 4 milioni di persone convivono con l’osteoporosi, circa l’80% sono donne. E, secondo dati riportati dall’Istituto Superiore di Sanità, solo una su due sa di averla. Il punto è questo: l’osteoporosi non fa male. Finché non provoca una frattura.

Spesso la storia è questa: una caduta banale in casa, un polso rotto, una radiografia “di routine” e la scoperta delle ossa fragili. Per evitare che il primo segnale sia il gesso, vale la pena capire quali sono i campanelli d’allarme più sottili e quali regole quotidiane aiutano a rinforzare lo scheletro, soprattutto intorno alla menopausa ma non solo.

Osteoporosi, ossa fragili e silenziose: che cosa succede davvero

L’osteoporosi è una malattia metabolica dell’osso: la densità minerale si riduce, la struttura diventa più porosa e le ossa si rompono più facilmente, anche con traumi minimi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una delle grandi malattie croniche dell’età adulta.

Per molte di voi il primo step non è l’osteoporosi ma l’osteopenia. È una riduzione intermedia della densità ossea, che non dà sintomi ma aumenta già il rischio di fratture. È il vero “cartellino giallo” che invita a cambiare stile di vita e, se serve, iniziare una terapia.

Le più esposte sono le donne dopo la menopausa, perché il brusco calo degli estrogeni accelera la perdita di massa ossea. Ma con l’età anche gli uomini vedono assottigliarsi lo scheletro. A questo si sommano genetica, magrezza eccessiva, fumo, alcol, sedentarietà, carenza di calcio e vitamina D, malattie croniche e alcuni farmaci.

I campanelli d’allarme insospettabili: segnali da non archiviare come “età”

L’osteoporosi non dà dolore specifico nelle fasi iniziali. Esistono però segnali che meritano una chiacchierata con il medico di base:

- Fratture dopo traumi minimi

Se vi rompete polso, omero, vertebre o femore dopo una caduta da in piedi, un urto banale o uno sforzo modesto, si parla di frattura da fragilità. Non è “solo sfortuna”: spesso dietro c’è un osso già debole.

- Perdita di centimetri e schiena più curva

Vi accorgete che siete più basse di 3-4 centimetri rispetto a qualche anno fa, i pantaloni “si allungano”, la schiena tende alla cifosi. Possono essere segni di fratture vertebrali da compressione, anche senza un trauma evidente.

- Mal di schiena nuovo dopo i 60 anni

Un dolore dorsale o lombare improvviso, localizzato, che non passa con il riposo o nasce dopo un gesto minimo (sollevare una busta, tossire) può nascondere una frattura vertebrale. I comuni dolori da artrosi sono più diffusi e migliorano con il movimento.

- Storia ormonale e familiare “sospetta”

Menopausa precoce, anni senza ciclo non legati a gravidanza, interventi alle ovaie, genitori o fratelli con fratture di femore o crolli vertebrali da anziani: tutti elementi che, anche in assenza di dolore, alzano il livello di attenzione.

- Farmaci e abitudini che erodono l’osso

Uso prolungato di corticosteroidi, alcuni farmaci oncologici o anticonvulsivanti, diete drastiche con forte perdita di peso, fumo, abuso di alcol e pochissimo sole sul viso e sulle braccia. Singolarmente sembrano dettagli, insieme diventano un fattore di rischio importante.

Dal sospetto al check-up: quando fare la MOC e quali esami servono

Per capire davvero quanto sono robuste le vostre ossa serve la densitometria ossea (MOC). È un esame rapido, con bassa dose di radiazioni, che misura la densità minerale soprattutto a colonna lombare e femore. Il risultato, il famoso T-score, indica se l’osso è normale, in osteopenia o in osteoporosi.

Secondo il Manuale MSD per la salute, la MOC è raccomandata di routine nelle donne dai 65 anni in su e negli uomini oltre i 70. Va eseguita prima se ci sono fratture da fragilità, menopausa precoce o fattori di rischio importanti. Il medico di base è il primo riferimento per capire quando inserirla nel vostro check-up.

Gli esami del sangue possono includere calcio, vitamina D e ormoni che influenzano l’osso. Molte linee guida suggeriscono di non dosare la vitamina D in modo automatico a tutta la popolazione: spesso, in presenza di fragilità ossea o fattori di rischio, il medico valuta direttamente un’integrazione mirata.

Le regole quotidiane per rinforzare le ossa (anche se non fanno male)

L’osso è un tessuto vivo che risponde a ciò che mangiate, a come vi muovete, alle vostre abitudini. Alcune regole chiave:

1. Mettere calcio nel piatto ogni giorno

Puntate a circa 1000–1200 mg al giorno tra latte, yogurt, formaggi magri, verdure a foglia verde, frutta secca, legumi e acque minerali ricche di calcio. Meglio distribuirlo nei vari pasti, non tutto in una volta.

2. Fare pace con la vitamina D

Serve il sole: 15–20 minuti al giorno su viso e avambracci, quando possibile, senza esagerare. Pesce grasso, uova e alimenti fortificati aiutano. Gli integratori vanno presi solo su prescrizione, dopo valutazione medica.

3. Muovere le ossa contro la gravità

Camminata a passo sostenuto, salire le scale, ballare, fare nordic walking: sono attività “con carico” che stimolano l’osso. L’obiettivo realistico sono almeno 150 minuti a settimana, suddivisi in più sessioni.

4. Rinforzare muscoli ed equilibrio

Piccoli pesi, elastici, esercizi per gambe e schiena, associati a Tai Chi, ginnastica dolce o Pilates. Ridurre il rischio di caduta è fondamentale quanto aumentare la densità ossea. Se avete già osteoporosi, fatevi guidare da fisiatra o fisioterapista.

5. Spegnere la sigaretta e frenare l’alcol

Fumo e alcol in eccesso accelerano la perdita di osso e muscolo. Smettere di fumare e limitare l’alcol a quantità moderate è una vera terapia anti-fratture.

6. Mettere in sicurezza la casa

Togliere tappeti scivolosi, migliorare l’illuminazione, usare calzature chiuse e stabili, montare corrimano in bagno. Le grandi fratture dell’anziano spesso nascono da un inciampo in salotto.

7. Seguire le terapie senza fai-da-te

Quando lo specialista prescrive farmaci anti-osteoporosi, lo fa per ridurre in modo concreto il rischio di fratture. L’efficacia dipende dalla costanza: niente stop improvvisi o pause creative senza averne parlato con il medico, anche se “non sentite niente”. Le ossa, purtroppo, non urlano.