A oltre vent’anni dalla fine, Friends continua a generare milioni grazie a repliche e streaming, garantendo guadagni incredibili al cast

A più di vent’anni dalla fine, Friends continua a essere una miniera d’oro.

Non è solo nostalgia: la serie tv cult degli anni ’90 è ancora oggi una delle più viste (e riviste) al mondo. E proprio questa longevità si traduce in numeri che fanno girare la testa: gli attori di Friends, anche 20 anni dalla fine della serie, continuano a guadagnare cifre impressionanti grazie ai diritti d’autore.

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Quanto guadagnano ancora gli attori di Friends

Secondo quanto raccontato da Lisa Kudrow in una recente intervista, il cast principale di Friends (nello specifico, oltre a Lisa Kudrow, anche Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc) incasserebbe ancora circa 20 milioni di dollari all’anno ciascuno solo grazie ai diritti di replica. Una cifra da capogiro.

Il segreto? Un accordo storico firmato dagli attori nelle ultime stagioni, che garantisce loro una percentuale sui profitti generati dalle repliche. Una scelta lungimirante, senza dubbio.

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Ripensando alla serie dopo la scomparsa di Matthew Perry nel 2023, Kudrow ha raccontato: “Per la prima volta ho davvero apprezzato quanto fosse grande. C’era un genio al lavoro”. Un riconoscimento che spiega bene perché Friends continui a funzionare ancora oggi.

Nonostante il successo, l’attrice ha anche ricordato che dietro le quinte non era sempre tutto semplice: “Poteva essere brutale” ha ammesso, parlando della pressione legata alle registrazioni davanti al pubblico e alle aspettative degli autori. Eppure, il risultato finale resta indiscutibile: “Friends è ancora incredibile”.

Il vero punto è proprio questo: Friends non è solo una serie, ma un fenomeno culturale che ha attraversato generazioni. Tra meme, maratone streaming e nuove audience, continua a parlare anche a chi non era ancora nato quando è andata in onda per la prima volta.

E così, mentre il mondo cambia, Friends resta. E continua, silenziosamente, a generare milioni.