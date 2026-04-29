Dal modello con tacco scultoreo ai sandali gioiello, passando per ballerine mesh: le scarpe da cerimonia più chic dell'estate

Oggetti del desiderio che parlano allo stile di ogni invitata perché nell'universo delle scarpe da cerimonia 2026 c'è spazio anche per modelli donna meno convenzionali ma pur sempre trendy della moda primavera estate 2026. Sono scarpe eleganti e super chic anche quando percorrono la strada del “less is more” con linee minimal e deisgn puliti.

Ecco che così accanto alle svettandi scarpe con tacco arricchite da applicazioni 3d troviamo sandali con tacco chunky, più comodi ma altrettanto belli. Immancabili le slingback: qui la scelta spazia da shoes con kitten heels in colori chiari o accesi a modelli super flat dove il tacco basso cede il passo a scarpe con allacciature alla schiava o con cinturini e punte importanti e preziose.

Se da un lato troviamo scarpe da cerimonia simply chic in pellami preziosi e colorazioni che rimandano ai metalli preziosi, dall'altra compaio veri e propri sandali gioiello in cui sono presenti tutte le altezze possibili di tacco. La moda 2026 sdogana poi la ballerina estiva anche nei look da invitata. Fiocchi e fiori fino alle, più note, ballerine mesh che per l'occasione si vestono di luce.

Per i matrimoni estivi, non mancano, poi, i grandi classici dei look da invitata: i sabot super femminili tra “liquid effect” e applicazioni; e le zeppe argento o oro. Anche qui le forme sono scultoree ma pulite.

Ed è proprio in questa pulizia di forme che i sandali con listini o chiamati anche “naked sandals”, iconici nella moda anni '90, diventano protagonisti della moda primavera estate 2026.

Sono ben venuti anche i mocassini nei look da invitata 2026. Scarpe da cerimonia che giocano tra maschile e femminile in cui il modello loafer si fa glam chic grazie a intrecci e nuances sofisticate.

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Scarpe da cerimonia 2026: i modelli perfetti per accompagnare i look da invitata

H&M

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CHARLES & KEITH

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DIOR

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COCCINELLE

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DEAR FRANNCES

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ESSENTIAL ANTWERP

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CULT GAIA

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JIL SANDER

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JIMMY CHOO

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MANGO

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OVYÉ

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PRADA

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RENE CAOVILLA

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ROGER VIVIER

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SERGIO ROSSI

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SOEUR

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TAMARIS

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TOSCA BLU

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TOTEME

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VELASCA

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