Lo spazio prima dello zero sul righello sta facendo impazzire i social: vi spieghiamo come mai tutti ne parlano e a cosa serve

Tutto è partito il 16 aprile 2026, quando un utente ha pubblicato sui social il primo piano di un normalissimo righello e ha chiesto: «Qualcuno sa perché c'è questo spazio prima dello 0?». In poche ore i commenti sono esplosi, tra battute sul misterioso "-1" invisibile e sospetti di righelli "tagliati male" in fabbrica.

Confessate: anche voi a scuola avete guardato quella fessura all'inizio della riga chiedendovi se mancasse un pezzo. Qualcuna ha dato la colpa ai produttori distratti, qualcun'altra agli insegnanti che dicevano sempre di «partire dallo zero» senza spiegare perché. In realtà dietro quel minuscolo vuoto c'è un progetto preciso, che tiene insieme fisica, matematica e produzione industriale.

Quel vuoto prima dello zero non è un errore

Prima cosa da chiarire: quello spazio prima dello zero non è un difetto di stampa e nemmeno un vezzo estetico. È una scelta di design studiata perché il righello resti affidabile anche dopo anni di uso poco delicato, tra zaini, astucci e cadute continue dai banchi.

Pensate a quante volte il bordo del righello urta contro il pavimento, la cerniera dell'astuccio, l'angolo del banco. Il materiale si scheggia, l'angolo si arrotonda, si perde qualche millimetro di plastica o legno. Se la tacca dello zero fosse esattamente sul bordo, ogni graffio si trasformerebbe in un errore permanente in tutte le misurazioni.

Il margine sacrificale: quando il bordo si rovina

In metrologia questo si chiama errore sistematico: se il bordo ha perso 1 millimetro, tutte le vostre misure risulteranno più corte di 1 millimetro. Magari non è un dramma per ritagliare le foto sull'agenda, ma può diventare un problema quando si montano mensole, si tagliano tessuti o si lavora su disegni tecnici.

Per evitarlo, i produttori spostano lo zero un po' verso l'interno e creano il cosiddetto margine sacrificale. Quella striscia di materiale all'inizio del righello è la parte che può ammaccarsi senza toccare la scala graduata. Anche se l'angolo si smussa e non è più perfettamente netto, voi continuate ad appoggiare la matita sulle tacche giuste.

Lo stesso trucco si ritrova in strumenti più sofisticati. Nei calibri di precisione, per esempio, lo zero della scala non coincide con la punta delle ganasce proprio per non essere consumato dagli urti. Nei metri a nastro il gancio metallico è mobile: scorre di qualche millimetro per compensare il suo stesso spessore e far partire la misura dal punto giusto, sia che tiriate, sia che spingiate.

Cosa succede in fabbrica: la tolleranza di taglio

Ma il margine sacrificale serve anche molto prima che il righello arrivi sul banco di scuola. In fabbrica, infatti, le barre di plastica o legno vengono stampate e poi tagliate ad altissima velocità: pretendere che il taglio cada esattamente sulla linea dello zero, per migliaia di pezzi all'ora, sarebbe complicato e costoso.

Quello spazio vuoto concede alle macchine una tolleranza di qualche decimo di millimetro. Se il taglio avanza o arretra leggermente, la scala graduata resta comunque intatta e lo zero rimane al posto giusto. Nei righelli professionali in acciaio, molto più resistenti all'usura, esistono invece modelli in cui il punto zero coincide davvero con il bordo esterno: lì il materiale fa da protezione naturale.

Una mini-lezione di matematica nascosta nel righello

Gli insegnanti di matematica lo sanno bene: lo zero è un concetto più delicato degli altri numeri. Nei materiali del progetto PerContare, dedicato alla scuola primaria, la linea dei numeri viene spesso disegnata proseguendo un po' a sinistra dell'1, fino a poco prima di dove starebbe lo zero. L'idea è mostrare che la misura nasce da una convenzione astratta, la tacca, non dal pezzo di plastica in sé.

Il righello scolastico fa la stessa cosa in silenzio: quel vuoto iniziale segnala ai bambini che si misura dalla linea dello zero, non dall'angolo dell'oggetto. Secondo gli esperti di disegno tecnico bisognerebbe sempre allineare l'estremità da misurare proprio con quella tacca, ignorando il bordo. Se volete controllare se la vostra riga è ancora affidabile, appoggiatela a un altro righello e confrontate lo zero e il segno dei 10 centimetri: se non coincidono più, è il momento di cambiarla.

Quindi no, lo spazio prima dello zero non serve a far entrare il marchio del produttore, né indica un righello «sbagliato». È un piccolo compromesso tra precisione, resistenza e costi, sopravvissuto per oltre un secolo dal legno alla plastica. La prossima volta che tirerete fuori la riga dall'astuccio, quel vuoto vi sembrerà un po' meno inutile e un po' più geniale.

*** Questa è la piazza più geometrica d'Italia, a prova di righello ***