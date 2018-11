Widows Eredità Criminale, nuovo film di Steve McQueen con Viola Davis, Liam Neeson e Colin Farrell, vi farà venire voglia di fare un sacco di nuove esperienze

Dimenticate l'alleanza tra donne che avete visto fino ad ora.

Perché in Widows-Eredità criminale di Steve McQueen, dal 15 novembre al cinema (la distribuzione è affidata a 20th Century Fox Italia), tre donne (anzi, quattro) si alleano perché travolte accidentalmente non solo dalla morte dei mariti, ma anche dal loro "lascito".

Altro, insomma, che solidarietà femminile: come in ogni heist movie che si rispetti, portano a compimento un grosso colpo milionario.

Perché altrimenti non saprebbero come tirare avanti.

Tra le protagoniste - che insieme sono in grado di mettere in secondo piano anche Liam Neeson e Colin Farrell - è indubbiamente Viola Davis (Le regole del delitto perfetto).

La trama di Widows - Eredità Criminale

La pellicola - della durata di poco più di due ore e ispirata a una miniserie britannica degli anni Ottanta, Widows appunto, cioè "Le Vedove" - è ambientata in un distretto di Chicago, in un periodo di lotte politiche in cui due uomini - uno è Colin Farrell - si contengono il posto di consigliere del quartiere.

A uno dei due, Jamal Manning (Brian Tyree Henry) sono stati rubati due milioni di dollari dai defunti mariti di tre donne: sono i suoi uomini ad andare a bussare alla porta di Veronica Rawlins (Viola Davis) per richiederli indietro.

Nemmeno il tempo di elaborare il lutto, quindi, che la vedova deve darsi da fare e inventarsi qualcosa.

Uno spiraglio di luce si apre quando trova il taccuino del defunto marito Harry (Liam Neeson), con istruzioni e dettagli per un'altra rapina milionaria.

Ma lei di armi et similia sa poco: motivo per cui raduna le mogli dei complici del marito morto per tentare di portare a termine il colpo.

Tra aste folli, vicende sentimentali, scene a tratti quasi tragicomiche.

Le due vedove, Alice (Elizabath Debicki) e Linda (Michelle Rodriguez), accettano: d'altronde sono disperate.

Una deve tirare avanti con dei figli, l'altra è totalmente al verde.

Come autista arruolano una tenace parrucchiera, ex baby sitter dei bambini di Linda, Belle (Cynthia Erivo).

I colpi di scena sono tanti: qualcuno, forse, è ancora vivo, mentre le elezioni prendono una piega diversa.

Il tutto, con un tocco di provocatoria mascolinità ed eleganza, tra qualche "piccolo" incidente di percorso, viaggi a Shanghai, e ovviamente sangue e soldi.

E dopo averlo visto al cinema, ecco cinque cose che avrete voglia di fare.

1. Prendere lezioni di Krav Maga

Aiuta a controllare e a gestire rabbia, impulsi, adrenalina.

Ma soprattutto consente di imparare a difendersi - sperando di non doverlo fare mai - mentre si sta in gruppo e si fa un po' d'attività fisica.

2. Partecipare a un'asta

Non per l'acquisto di un van per un colpo grosso, magari.

Ma basta spulciare tra i social e il web per trovare qualche appuntamento dedicato agli appassionati delle aste: a volte, con un po' di fortuna, si fanno degli ottimi affari.

Provare per credere.



3. Provare a sparare (al piattello!)

Basta informarvi sui posti più vicini, disseminati in tutta Italia.

Altrimenti chiedete direttamente agli uffici della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Se siete in gruppo, invece, optate per un pomeriggio di softair o di paintball: divertentissimi.

(credit foto: Fitav)

4. Andare alla spa con le amiche

Di certo come "luogo-diversivo" per accordarsi per un maxi furto.

Ma non dite che quel momento in sauna non vi ha fatto venir voglia di spettegolare in un centro benessere con le vostre amiche.

5. Visitare Shanghai

E magari dormire in una stanza con vista magnifica sulla città.

Qualche esempio? Date un'occhiata alle camere del W Shanghai Hotel, dell'Hotel Indigo on the Bund, dello Shanghai Marriott Hotel Parkview o del Renaissance Yu Garden Hotel e sceglietene uno.