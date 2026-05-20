Dalle voci sintetiche ai nuovi strumenti di lettura, Apple punta sull’intelligenza artificiale per rendere la tecnologia davvero inclusiva

Per anni abbiamo parlato di intelligenza artificiale soprattutto come strumento per aumentare la produttività o, al contrario, come una tecnologia potenzialmente inquietante capace di sostituire il lavoro umano. Il dibattito sull’AI si è spesso mosso tra entusiasmo estremo e timori distopici, lasciando in secondo piano il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. Ma le ultime novità presentate da Apple sembrano finalmente spostare il discorso verso qualcosa di più concreto e umano.

Con i nuovi aggiornamenti dedicati all’accessibilità, Apple mostra infatti come l’AI possa diventare uno strumento capace di migliorare davvero la quotidianità delle persone, rendendo la tecnologia più inclusiva, intuitiva e personalizzata. E forse è proprio qui che si nasconde il vero futuro dell’intelligenza artificiale.

Apple punta su un’AI più utile e meno “spettacolare”

Negli ultimi mesi molte aziende tech hanno gareggiato a colpi di funzioni sorprendenti, assistenti virtuali sempre più sofisticati e contenuti generati automaticamente. Apple, invece, sembra aver scelto una strada diversa: usare l’intelligenza artificiale per risolvere problemi reali.

Tra le novità più interessanti annunciate ieri da Apple, in occasione del Global Accessibility Awareness Day, ci sono strumenti pensati per utenti con disabilità visive, cognitive o motorie. Funzioni che sfruttano Apple Intelligence (il nuovo sistema AI integrato nell’ecosistema del brand) per adattarsi alle esigenze delle persone in modo quasi invisibile, ma estremamente efficace.

L’obiettivo non è impressionare, ma semplificare.

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Le nuove funzioni di accessibilità che potrebbero cambiare davvero l’esperienza digitale per tutti (ma davvero tutti!)

Una delle novità più discusse è Accessibility Reader, una modalità di lettura progettata per rendere i testi più accessibili alle persone con dislessia, ipovisione o difficoltà cognitive. Gli utenti potranno personalizzare font, colori, spaziature e layout per leggere con maggiore facilità qualsiasi contenuto.

Apple ha poi ampliato anche le funzioni di Live Listen e Personal Voice. Quest’ultima, in particolare, sfrutta l’intelligenza artificiale per creare in pochi minuti una voce sintetica sempre più naturale e fedele alla voce reale dell’utente: uno strumento importantissimo per chi rischia di perdere la capacità di parlare a causa di malattie degenerative.

Molto interessante anche il nuovo sistema avanzato di riconoscimento ambientale per persone non vedenti o ipovedenti. Grazie all’integrazione tra fotocamera, machine learning e Apple Intelligence, i dispositivi potranno descrivere oggetti, ambienti, testi e persone in tempo reale con una precisione molto più elevata rispetto al passato.

Infine, Apple introdurrà nuove etichette di accessibilità direttamente sull’App Store, permettendo agli utenti di capire immediatamente se un’app supporta funzioni specifiche come VoiceOver, sottotitoli, contrasto elevato o controllo vocale. Un piccolo dettaglio che però potrebbe rendere l’intero ecosistema digitale molto più inclusivo.

Last but not least, l'impugnatura Hikawa per iPhone annunciata da Apple alla fine dello scorso anno. Questo accessorio è stato progettato tenendo conto del feedback di persone con diverse disabilità che influiscono sulla presa, sulla forza e sulla mobilità della mano. Ora, grazie alla collaborazione tra Hikawa e PopSockets, sono disponibili tre nuovi colori.

Come ha commento Sarah Herrlinger, senior director of Global Accessibility Policy and Initiatives di Apple: “In Apple, l’accessibilità fa parte del nostro DNA”.

Perché queste funzioni parlano a tutti noi

La cosa più interessante di queste novità è che non riguardano soltanto una nicchia di utenti. Storicamente, molte funzioni di accessibilità hanno finito per migliorare l’esperienza digitale di tutti. Basti pensare ai sottotitoli automatici, ai comandi vocali o alla dettatura: strumenti nati per esigenze specifiche e oggi utilizzati quotidianamente da milioni di persone.

È qui che Apple sembra aver colto qualcosa di importante sull’intelligenza artificiale: il vero potenziale dell’AI non è sostituire l’essere umano, ma aiutarlo nelle piccole complessità quotidiane.

In un momento storico in cui il dibattito sull’intelligenza artificiale oscilla continuamente tra entusiasmo e paura, Apple prova quindi a riportare l’attenzione su un concetto semplice; quello che la tecnologia funziona davvero solo quando migliora concretamente la vita delle persone.

E forse, più che nelle immagini generate o negli assistenti futuristici, il futuro dell’AI passerà proprio da qui: dalla capacità di rendere il mondo digitale più accessibile, più empatico e più umano