La natura fa bene perché è uno strumento alla portata di tutti che permette di calmare ansia e stress. Ecco come goderne al massimo

Sedetevi in un parco e rimanete in ascolto dei suoni intorno a voi.

Percepite i profumi e guardate i colori che vi circondano.

Date un nome alla sensazione che state provando e godetevi quel senso di rilassatezza che solo la natura è in grado di dare.

Lo notiamo quando si cammina nelle zone verdi in città, quando siamo al mare oppure in montagna.

Insomma tutte quelle volte in cui siamo in contatto con ciò che ha creato la natura.

Vi spieghiamo perché (e come) calmare la mente e abbassare lo stress attraverso la natura.

(Continua sotto la foto)

Ci sconnette dal superfluo

Il primo motivo per cui la natura calma la mente è la forte connessione che crea con l’essenziale.

Tutto ciò che è stato creato dall’uomo è funzionale alla nostra vita ma la natura ha il potere di riconnetterci con quello che siamo realmente.

È grazie a questi momenti di distacco dalla tecnologia e dagli artifici che riusciamo ad ascoltare chi siamo.

Riduce le emozioni negative

Stare a contatto con la natura riduce le emozioni come rabbia, frustrazione, ansia e tristezza.

Bastano una finestra di casa con la vista sul parco o la pausa pranzo immersi nel verde per sentirsi meglio.

Gli elementi naturali infatti calmano la mente perché riducono gli stimoli a cui siamo continuamente sottoposti.

Aumenta l’energia (e le difese immunitarie)

La natura agisce sulle nostre risorse emotive perché attiva le zone del cervello preposte al piacere.

Per questo motivo in zone verdeggianti le persone sono anche più energiche e felici.

Uno studio scientifico del Prof. Richard Ryan ha dimostrato che le persone che vivono nella natura hanno un aumento di energia vitale e si ammalano meno.

Come ottenere i massimi benefici

Per ottenere i massimi benefici dalla natura ci si deve connettere profondamente con il qui e ora.

Per farlo si possono usare tutti i cinque sensi in modo da percepire in modo consapevole l’esperienza che si sta vivendo.

Suoni, tumori, odori, dettagli da vedere, toccare o assaporare faranno in modo di farvi godere della natura a 360 gradi.

Quando arriveranno dei pensieri a distrarvi non dovrete fare altro che accorgervene e poi tornare a concentrarvi su quello che vedete intorno a voi, in quel momento.

Se imparerete a stare nel presente, riuscirete a sentire i benefici della natura nella mente e nel corpo.