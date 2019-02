Sfidiamo dicerie e superstizioni e facciamo largo al viola, uno dei colori più magici e d’impatto della stagione!

Superstiosi e scettici all'ascolto, fatevene una ragione: il viola è un dei colori più brillanti, variegati, versatili e sopratutto di moda right now!

Perchè allora rinunciare a tanta bellezza? Il colpo d’occhio che le shade di viola creano sui nostri outfit è a dir poco unico.

Per questo abbiamo composto 5 abbinamenti mix & match in cui il viola è il grande protagonista.

Non vi resta che scegliere quella che più vi si addice e… copiarla!





Come abbinare una borsa viola

La mini bag Natalia in velluto viola di Tom Ford è opulenta e chic e abbinata all'abito knitted in lurex gold di Michael Michael Kors e ai sandali oro essenziali di Kurt Geiger è davvero perfetta. #Borsaviola





(Credits: Tom Ford, Kurt Geiger, Michael Michael Kors)





Come abbinare un cappotto viola

Il cappotto viola sarà un fantastico alleato per le giornate fredde che ci aspetteranno ancora per un po'.

Questa versione teddy bear di River Island è cozy e super attuale e esalta il nero dei pantaloni a vita alta con cintura di Lanacaprina e dei bootie della speciale capsule di Alessandro Dell'Acqua x Tod's. #Cappottoviola

(Credits: Tod's, Zalando, Lanacaprina)

Come abbinare una gonna viola

Iniziamo a proiettarci verso la primavera estate con questo outfit "leggero". La combinazione della mini gitana in viola cardinalizio di Chloé con la camicia verde army di Fracomina è davvero unconventional e molto fashion. Ai piedi gli splendidi sandali in pvc e pitone di Aquazzurra. Indossereste questo match? Noi si! #Gonnaviola



(Credits: Aquazzurra, Fracomina, Chloé)





Come abbinare le scarpe viola

Queste decolleté color "melanzana" di Glamourous sono invidiabili. Ci credete che costano solo €17 su Zalando? Le scarpe viola danno lo sprint a questo abitino midi bicolor di Twin Set sobrio ed elegante, perfetto per il giorno e per la sera. Per completare il look abbiamo scelto il mini bauletto Lovy di Trussardi in pelle argento. #Scarpeviola





(Credits:Trussardi, Zalando, Twin Set)





Come abbinare un top viola

Il color panna è in grado di alleggerire l'intensità del viola, rendendolo estivo e fresco in un solo istante. Per questo vi proponiamo un outfit composto dal girocollo di Zara in mauve, abbinato a panta bianchi di Stella McCartney. Gli orecchini pendenti con pietra rosa a forma di cuore di Mabina impreziosiscono questo look basico. #Topviola







(Credits: Zara, Mabina, StellaMcCartney)