Perfetti sia di giorno che di sera, sia con tacchi alti che con scarpe flat: ecco una selezione di mini dress da acquistare subito!



Quelli dai tessuti preziosi, ricchi di ricami e decori, sono la nostra ancora di salvezza di sera e in tutte quelle occasioni che prevedono un dress code elegante; quelli più casual, morbidi e caldi e dalle silhouette rilassate, sono un passepartout da sfoggiare in ogni momento della giornata: qualunque siano i vostri mini dress preferiti, sappiate che non è ancora arrivato il momento di metterli in soffitta!

Presenza fissa nel guardaroba femminile, i vestiti corti sono infatti uno di quei capi jolly da sfruttare 365 giorni l’anno e di certo non sarà l’arrivo di un po’ di freddo a impedirci di indossarli anche durante i mesi invernali.

I modelli a fiori e dalle stampe animalier sono una costante in tutte le nuove collezioni per l’autunno-inverno; quelli in pizzo e velluto sono il classico pezzo chiave che ogni fashionista dovrebbe avere nell’armadio; quelli in pelle o in maglia sono l’opzione ideale per mostrare il proprio lato più sensuali anche quando il termometro si avvicina pericolosamente allo zero...

Come avrete intuito la varietà di proposte tra cui scegliere in questa stagione è praticamente infinita, quindi non vi resta che mettervi subito alla ricerca di qualche nuovo mini dress che vi calzi a pennello.

Pronte a mostrare le gambe anche quest’inverno? Se siete in cerca di idee per il vostro shopping, ecco una selezione di modelli che potrebbero proprio fare per voi!









ATELIER EMÉ Mini dress con corpino impreziosito da paillettes degradé e tulle trasparente effetto "nude", per occasioni speciali e cerimonie.

Credits: atelier-eme.it







SILVIAN HEACH Mini dress a fiori a maniche lunghe

Credits: silvianheach.com





STELLA MCCARTNEY Little black dress in jersey con colletto arrotondato

Credits: myrtheresa.com





MAX&CO. Mini dress stampato in tessuto jacquard

Credits: it.maxandco.com





VALENTINO Abito corto in viscosa con maxi fiocco sul retro

Credits: valentino.com





MAJE Mini dress con fantasia check e cintura in vita

Credits: it.maje.com





KOCCA Mini dress in velluto con dettagli in pizzo

Credits: kocca.it





ALTUZARRA Mini dress in seta a stampa animalier

Credits: myrtheresa.com





A.P.C. Abito corto in denim con maxi tasche frontali

Credits: matchesfashion.com





H&M Abito in pizzo con scollo a V

Credits: 2.hm.com









ALICE + OLIVIA Mini dress a portafoglio in velluto blu

Credits: netaporter.com





MIU MIU Mini dress nero con fantasie floreali

Credits: matchesfashion.com





VICTORIA VICTORIA BECKHAM Mini dress in lana con maxi maniche

Credits: myrtheresa.com