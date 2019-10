Il corduroy o velluto a coste, è uno dei tessuti invernali più amati; scopriamolo in tante declinazioni fashion per l’autunno inverno!



Velluto a coste: può uno dei tessuti più classici, sporty e caldi essere anche super fashion? Oh yeah!

Le proposte "easy", confortevoli e portabili in corduroy sono oggi l’ultima frontiera dello stile shabby chic, adatto davvero a tutte.





(Credits: Instagram) Annette Weber

Il velluto a coste del momento è fluffy ovvero un po’ più peloso, coloratissimo e soprattutto non più relegato esclusivamente a occasioni giornaliere e informali ma molto "giusto" anche per la sera!

Perché acquistare un capo che non sappiamo quando, se e dove potremo mettere? Lanciamoci su un acquisto portabile da sfoggiare subito, come una delle proposte in corduroy della nostra gallery!

(Credits: & Other Stories)

La camiciona in velluto a coste stile "man at work" è un must have da indossare di giorno, ancora meglio se color lilla come questa di &Otherstories. #Lilaccorduroy

(Credits: 8 by YOOX)

Il cappotto extra large di 8 by YOOX è essenziale ma dalla grande personalità. #Maxicoat

(Credits: Net-a-Porter)

La salopette di Apiece Apart è in uno dei colori più gettonati del momento: il blu petrolio (o si dice verde?) #Corduroyjumpsuit

(Credits: Mytheresa)

Se come noi amate lo stile dal sapore british, optate per questo trench di Acne Studios, un vero pezzo forte. #Corduroytrench

(Credits: Converse All Star)

Il velluto a coste ha "contagiato" anche le Converse All Star! #Corduroysneakers

(Credits: Mytheresa)

Scegliete il blazer di Etro, uno dei brand più lanciati del momento, se avete un animo gipsy e siete nostalgici degli anni 70. #Seventiesstyle

(Credits: Gianvito Rossi)

Il velluto a coste dell'autunno inverno 19/20 è anche sugli stivali di Gianvito Rossi! #Corduroyboots

(Credits: Kocca)

Il body di Kocca è sexy e femminile in velluto elasticizzato burgundy con leggere trasparenze. #Stretchcorduroy

(Credits: Mango)

Un bel dolcevita in maglia da infilare sotto, stivali cuissardes, tracolla scamosciata e il gioco è fatto: ecco come esaltare al massimo questo abitino in velluto con bottoni frontali di Mango. #Corduroydress

(Credits: Miu Miu)

Un po' squaw, un po' tirolesi... i pantaloni in velluto flare di Miu Miu sono super originali. #Flarepants

(Credits: Moncler)

Il piumino di Moncler più che semplice giacca è diventato uno status symbol. Bellissima la versione total white in velluto a coste. #Corduroypufferjacket

(Credits: Pinko)

La proposta color bordeaux di Pinko sarà un passepartout assoluto per i vostri outfit autunnali. #Dailycorduroy

(Credits: Penny Black)

Vibrazioni seventies per questo abitino a salopette che Penny Black ha declinato in un bellissimo colore denim/carta da zucchero. Donerà a tutte! #Velvetminidress

(Credits: Zalando)

I panta in velluto cipria di Rag & Bone hanno lo stesso fit dei jeans boy. Pronte a mettere in panchina il denim per qualche mese? #Pinkcorduroy

(Credits: Net-a-Porter)

Mettiamo da parte per un po' anche le minigonne in jeans e facciamo spazio alle skirt in velluto come questa color tabacco di Re/Done. #Minivelvetskirt

(Credits: Twinset)

Per le occasioni formali ed eleganti, optate per questo abitino nero di Twinset con bottoni, polsini bianchi e coste larghe. #Velvetblackdress

(Credits: Zara)

Zara ci propone il classico basco in velluto a coste nero, un must have da non perdere! #Corduroyhat

(Credits: Sara Battaglia)

La gonna a portafoglio con maxi bottoni di Sara Battaglia è degna di una fist lady. Abbinatela a un body essenziale e décolleté vertiginose. #Wrapskirt