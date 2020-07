Avete in programma di visitare una città d’arte italiana ma non sapete cosa portare con voi? Ci pensa Grazia.it a farvi la valigia!

Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo... le città d’arte Italiane da nord a sud sono tante e tutte con un fascino speciale e senza tempo.

In quest’estate insolita, sono moltissimi gli italiani che, al di là del relax tra mari e monti, si stanno preparando a fare i turisti nei i nostri patrimoni artistici visitando le città storiche. #EstateItaliana

Esplorare un città d’arte è bellissimo ma anche impegnativo: bisogna combattere con l’afa, lunghe camminate e resistere tante ore in piedi ma allo stesso tempo mantenere un aplomb impeccabile per superare la prova "foto ricordo".

Per questo è importante scegliere con cura capi eleganti e stylish che siano anche pratici e molto comodi, insomma fare una valigia intelligente.

Ci pensiamo noi ad aiutarvi ad affrontare le vostre vacanze in Italia all'insegna delle bellezze artistiche 100% Made in Italy con una guida preziosa a cosa mettere in valigia!

(Credits: & Other Stories)

Un bel paio di shorts in cotone è l'opzione più fresca e comoda per camminare all day. Meglio se a vita alta color menta come questi di & Other Stories. #PastelShorts

(Credits: Customade)

La camicia romantica è un must dell'estate come questa a fiori delicati del brand Danese Custommade. #RomanticShirt

(Credits: Veja)

Veja è un brand di sneakers francese 100% vegano molto amato dalle trend setter. Queste, minimal e white sono perfette per camminare. #VeganSneakers

(Credits: Dondup)

In viaggio, la denim Jacket è assolutamente immancabile. Classica e versatile questa di Dondup. #DenimJacket

(Credits: My Theresa)

La splendida ed esclusiva capsule di Dolce & Gabbana x Mytheresa è un trionfo di stampe e colori come questo cappello in cotone a falda larga, perfetto per ripararsi dal sole. #ExclusiveCapsule

(Credits: Fendi)

I maxi occhiali a farfalla di Fendi con la loro montatura monogram sono divertenti e fashion. #FisForFun

(Credits: Pinko)

Un maglionicino leggero perchè... non si sa mai! Con righe marinarette e scritta français quello di Pinko. #SummerPullover

(Credits: The Frankie Shop)

The Frankie Shop è un brand super fashion molto amato dalle it girl. Bellissime le sue padded shirt, un modello di maglietta semplice e essenziale caratterizzato da spalline imbottite e costruite (ecco tutti i modelli top dell'estate 2020). #PaddedShirt

(Credits: Lanacaprina)

Ispiriamoci alla Dolce Vita con gonne a ruota, stampe retrò e linee bon ton come questa splendida gonna Made in Italy di Lanacaprina. #VacanzeRomane

(Credits: Ottod'ame)

Ampi e comodi, perfetti per le "scarpinate" i panta a palazzo beige di Ottod'ame. #SafariPants

(Credits: Prada)

La borsa più amata dalle it girl? La Re Edition 2005 di Prada, una tracolla in nylon o pelle che sta avendo un successo planetario. Il motivo? Ha la giusta grandezza, è leggera e ha una tracolla super confortevole. #ReEdition2005

(Credits: Federica Tosi)

Se non resistete al fascino del vestito mettete in valigia un modello versatile per il giorno e per la sera. Come questo monospalla con con balze di Federica Tosi. #NightAndDay

(Credits: Alexander Wang)

Per portarsi dietro tutto il necessario l'opzione più pratica e fashion è sicuramente il marsupio, meglio se con catena (uno dei trend del momento sono le maxi chain) come quello dello stilista prodigio americano Alexander Wang. #Beltbag

(Credits: Miu Miu)

Dove vai se il cappellino con visiera non ce l'hai? fantastico quello basic con piccolo logo di Miu Miu. #BaseballCap

(Credits: Levi's)

Il denim è un must ma deve essere elasticizzato e morbido come un leggings per questo vi consigliamo di mettere in valigia i jeggings di Levi's una perfetta alternativa al classico jeans. #Jeggings

(Credits: YOOX)

Quando si è in giro all day lo zainetto è fondamentale, meglio se impermeabile e multitasca come quello di Marni che trovate su YOOX. #ComfyBackPack

(Credits: Valentino)

Ok al tacco ma deve essere largo e medio per garantire comodità. Come il sandalo rockstud di Valentino. #RockstudSandals