Un’estate all’insegna dell’eleganza e romanticismo grazie alla selezione di camicette delicate di Grazia.it

Vestirsi like a lady?

Anche se il caldo estivo rende più ardua la missione “coprirsi” invitando invece a spogliarsi sempre di più, proviamoci!

Dopo tutto l’estate non può essere solo top attillati, spalline striminzite e shorts in denim, giusto?

Un’opzione vincente, in grado di rendere elegante e sweet qualsiasi abbinamento, è la camicetta romantica, un capo che vi conquisterà!

Le camicie girlie hanno volant, ricami delicati o pizzi e le potrete abbinare a denim, meglio se strappati, per creare un contrasto vincente o a gonne longuette per un effetto first lady.

Iniziate subito la ricerca del modello perfetto scegliendo tra le proposte della nostra Grazia.it selezione!

(Credits: MVP Wardrobe)

La lunga fila di bottoncini su un pizzo bianco e blu dai richiami etnici rende la camicia di MVP Wardrobe una proposta romantica ma originale. #EtnoChic

(Credits: Federica Tosi)

Classica e timeless, la proposta di Federica Tosi ha piccoli pois neri su un fondo beige. #MiniPolkaDot

(Credits: Zimmermann)

Tutti i capi del brand australiano Zimmermann si distinguono per il loro stile romantico e iper femminile dato dai pizzi delicati, bottoni e volant. Proprio come questa camicia vittoriana, davvero splendida. #VictorianShirt

(Credits: Tory Burch)

Il modello di Tory Burch risulta meravigliosamente retrò grazie alle righe verticali e ai volant su maniche e collo. #Striped

(Credits: Motivi)

Fuori dal coro la proposta in denim di Motivi che dimostra che la camicina romantica può essere anche fatta di jeans. #TotalDenim

(Credits: Luisa Spagnoli)

Luisa Spagnoli propone una camicia romantica in seta leggera con classici pois. #ChicPois

(Credits: Zalando)

Ghost è un brand inglese diventato famoso perché uno dei prediletti di Kate Middleton. I capi romanci in collezione sono moltissimi a partire da questa camicetta con ricami di delicati fiori gialli. #Embroidery

(Credits: Ottod'ame)

Uno dei maggiori trend del momento, lanciato da Miu Miu, è la camicia baby con maxi colletto retrò e finiture a contrasto, come la proposta in bianco e rosso di Ottod'ame. #Vintage

(Credits: Mango)

Pizzo macramè per la camicina di Mango in nero, una proposta elegante e cute. #LittleBlackShirt

(Credits: Maje)

Maje ha realizzato una camicetta con inserti in pizzo vedo non vedo color bruciato #BurntOrange

(Credits: Isabel Marant)

La bellissima camicia all'uncinetto di Isabel Marant ricorda il caro vecchio centrino della nonna. #Crochet

(Credits: Desigual)

Ricami di fiori sangallo sulla camicia fucsia di Desigual. #PinkPinkPink

(Credits: H&M)

Semplice e dal sapore provenzale la proposta in sangallo con maniche a sbuffo di H&M. #Provençal

(Credits: Kocca)

In tulle turhcese, la camicia romantica di Kocca ha pois e bottoncini oro. #TurquoisieDreams

(Credits: C&A)

Color giallo pastello sulla camicia di C&A con volant e dettagli in sangallo. #YellowMellow



(Credits: Aurore Van Milhem)

Sull'e-Commerce The Double F troverete una splendida selezione di camicie vittoriane e bucoliche del brand emergente Aurore Van Milhem. #NewDesigner