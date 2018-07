Dalle proposte più casual a quelle eleganti: una selezione di tute corte su cui vale la pena investire in questa stagione



Qual è il segreto per avere un outfit comodo, fresco e sbarazzino quando si hanno a disposizione solo pochi capi di abbigliamento? Puntare sulle tute corte potrebbe essere un’ottima idea!

Si, perché se durante la stagione fredda bisogna darsi un po’ da fare nella ricerca dell’abbinamento perfetto, in estate basta una jumpsuit corta per risolvere il look con la giusta dose di glamour!

Femminili, pratiche e super cool, puntuali come ogni anno, le tute corte sono tornate ad affollare gli scaffali dei negozi e si confermano il miglior compromesso fashion in grado di coniugare al massimo comodità e stile.

Perfette sulla spiaggia, sdoganate ormai anche in città, sono la migliore alternativa ai classici abitini estivi, una scelta azzeccata in ogni momento del quotidiano.

Su quali modelli investire quest’estate? Ecco una selezione di proposte su cui mettere subito gli occhi!





Tute corte casual STAUD Tuta corta in cotone con bottoni Credits: matchefashion.com





ALICE + OLIVIA Jumpsuit corta con elastico in vita Credits: netaporter.com





ZARA Jumpsuit corta a stampa floreale Credits: zara.com







CALZEDONIA Tuta corta con ruches e cintura in vita Credits: it.calzedonia.com





DODO BAR OR Jumpsuit corta a righe in cotone Credits: farfetch.com





CLOSED Tuta corta a righe con tasche laterali Credits: zalando.it







H&M Tuta corta incrociata a fiori Credits: 2.hm.com





LEVI’S Tuta corta in denim con cintura in vita Credits: zalando.it



/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Di giorno e nelle circostanze informali non c’è che l’imbarazzo della scelta: le proposte firmate dai vari brand per l’estate 2018 spaziano da tute corte in cotone con bottoni o cintura in vita a quelle in denim, dai modelli a righe a quelli con stampe floreali, da sfoggiare con espadrillas, ballerine e sandali flat, sia in spiaggia che in città.





Tute corte eleganti ZIMMERMANN Jumpsuit corta in pizzo sangallo bianco Credits: mytheresa.com





ADRIANA DEGREAS Tuta corta a pois in seta con cintura in vita Credits: matchefashion.com





C/MEO Tuta corta con ruches e scollo a v Credits: farfetch.com







DIANE VON FURSTENBERG Tuta corta in seta incrociata Credits: netaporter.com





MANGO Tuta corta con spalline sottili decorata con paillettes Credits: zalando.it







MISS SELFRIDGE Jumpsuit corta a pois con volant Credits: zalando.it







NEW LOOK Tuta corta blu con le spalle scoperte Credits: zalando.it



STELLA MCCARTNEY Tuta corta con maniche in tulle Credits: netaporter.com





/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Ampia possibilità di scelta anche per chi pensava di sfoggiare le tute corte anche in quelle occasioni che richiedono un dress code più elegante. Dalle proposte in pizzo sangallo o in seta a quelle super romantiche ricche di ruches e volant, senza dimenticare le playsuit più preziose, decorate con paillettes o ricami…impossibile sfigurare!