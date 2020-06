La tuta corta (o playsuit, in inglese) è un must perfetto per vivere con stile e praticità i mesi estivi

Jumpsuit corte, playsuit, rompers. Chiamatele come vi pare insomma, ma sappiate che le tute corte eleganti sono nella categoria dei pezzi chiave della bella stagione. E se cercate un look comodo e cool, non possono assolutamente mancare nel vostro armadio estivo.

Basta scegliere un modello che vi piaccia e che vi faccia sentire a vostro agio (e la scelta è davvero ampia e variegata, vedrete), mixarlo con delle sneakers, delle ciabattine basse oppure - perché no - con un bel paio di espadrillas con la zeppa per slanciare la figura. E otterrete in poche mosse un outfit fresco e dall'allure girlish, perfetto sia al mare che in città.

Tra le varianti che amiamo di più ci sono quelle in lino chic (che siano a tinte neutre o sui toni pastello), quelle a fiori super romantiche, mentre per la sera si può osare con un modello nero o bianco, magari impreziosito da maniche a sbuffo o bottoni gioiello.

Insomma, lasciatevi tentare dai nostri consigli per gli acquisti e indossatele senza moderazione!

In lino verde pistacchio & OTHER STORIES

Credits: stories.com

A fiorellini KHUJO su Zalando

Credits: zalando.it

Con cintura in vita e maniche a sbuffo SELF-PORTRAIT

Credits: net-a-porter.com

Con bottoni gold GUCCI

Credits: mytheresa.com

Lilla a fiorellini ZARA

Credits: zara.com

Stampa tropical a tinte fluo TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Con bottoncini H&M

Credits: hm.com

Con fiocchetto in vita BANANA REPUBLIC su Zalando

Credits: zalando.it

Con ruches sull'orlo PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Stampa botanical ZIMMERMANN

Credits: mytheresa.com

In lino beige MANGO

Credits: shop.mango.com

Con rose stampate FAITHFULL THE BRAND

Credits: faithfullthebrand.com