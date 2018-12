Dallo stile ladylike all’animalier, ecco tutte le tendenze moda che porteremo con noi anche nel nuovo anno

Dicembre, tempo di tirare le somme sull’anno appena trascorso e di iniziare a pensare a ciò che ci riserverà il 2019. Anche in fatto di stile. Perché se è vero che non possiamo sapere con certezza cosa ci attende, con il look giusto saremo pronte ad affrontare qualsiasi sfida.

Ma quali sono i capi e gli accessori su cui puntare per non farci trovare impreparate? Abbiamo fatto il punto per voi e siamo pronte a svelarvi tutte le tendenze moda che ci hanno accompagnato (e abbiamo comprato) nel 2018 e che porteremo con noi anche nel nuovo anno.





Trend Animalier





È indubbiamente il trend più forte e audace della stagione fredda, che lo vede declinato su capispalla, maglioni, abiti e accessori. Il diktat - sovrapporre, mixare, combinare forme e texture dalla testa ai piedi - continuerà a dominare passerelle e guardaroba anche la prossima primavera. A cambiare sono le consistenze: le trame voluttuose dell'inverno diventano leggere e sensuali quando l'aria comincia a scaldarsi.



Nell'immagine: Max Mara AI 2018, Antonio Marras PE 2019





Abito in maglia

Caldo, avvolgente e oversize: l’abito in maglia è un evergreen perfetto da sfoggiare quando le temperature rasentano lo zero (ricordatevi di metterlo in valigia per la settimana bianca). Nel 2019 lo ritroveremo in versione bohémien, lavorato a trama larga e colorato. Da indossare con accessori e bijoux vistosi, ma cromaticamente en pendant.



Nell'immagine: Anteprima AI 2018, Chloé PE 2019





Motivo Check

Che il motivo check sia un grande classico dell’autunno inverno è più che assodato (e il trench coat di Miu Miu - uno dei must assoluti di stagione - lo dimostra). La novità è che sarà protagonista anche della bella stagione, declinato in una chiave totalmente inedita: abbandonate le fila del british style, questo iconico pattern mostrerà il suo lato più romantico diventando l’anima di fluttuanti long dress e capi ultraleggeri. Giambattista Valli docet.

Nell'immagine: Miu Miu AI 2018, Giambattista Valli PE 2019





Kimono

Un tormentone delle ultime stagioni che continua - e continuerà - a contaminare i nostri look. Se l'inverno è dominato dal monocromo - Poiret lo propone abbinato a pantaloni nello stesso tessuto, al posto del classico blazer - la primavera estate 2019 sposa fantasie floreali e pattern esotici.

Nell'immagine: Poiret AI 2018, Genny PE 2019





Marsupio

Inutile far finta di niente: che piaccia o no il marsupio è “la borsa” del momento. Se nutrite ancora qualche scetticismo dopo aver visto la nostra selezione con i modelli più cool dell’anno, provate a dare un’occhiata alle versioni minimal-chic proposte da Fendi per la primavera estate 2019: siamo (quasi) certe che cambierete idea.

Nell'immagine: Tod's AI 2018, Fendi PE 2019





Stile Ladylike

Grace Kelly ha fatto scuola con i suoi outfit raffinati e iperfemminili fatti di abitini bon ton, cardigan, gonne ampie, foulard e camicette. Oggi lo stile ladylike torna a farci innamorare portando nei look di stagione un po’ di quel fascino retrò che tanto piace anche agli stilisti. Le reinterpretazioni più belle targate 2018-19 sono quelle firmate Louis Vuitton e Burberry. Tutte da copiare!

Nell'immagine: Louis Vuitton AI 2018, Burberry PE 2019





Pantaloni a vita alta

I pantaloni da avere e sfoggiare nel 2019? Sono rigorosamente a vita alta. Che si tratti dei modelli a palazzo - avvistati a più riprese anche sulle passerelle dell’autunno inverno - o di quelli gaucho style, una volta trovato il vostro, non lo abbandonerete più.

Nell'immagine: Lanvin AI 2018, Philosopy di Lorenzo Serafini PE 2019





Tailleur pantalone

Ancora pantaloni, stavolta protagonisti in versione completo, insieme a giacche mono o doppiopetto, pronti ad aggiungere un tocco mannish al nostro guardaroba. Il tailleur di Etro - con tanto di gilet nelle stesse nuance - e quello di Gucci, ne sono alcuni validissimi esempi.

Nell'immagine: Etro AI 2018, Gucci PE 2019





Tulle

Vedo non vedo, in chiave deluxe. La moda porta un pizzico couture nella quotidianità puntando sul tulle. Per sdrammatizzarlo, giocate con gli opposti, accostando a questa texture preziosa un paio di stringate maschili oppure un blazer dalle linee pulite. Per trovare l’ispirazione giusta “copiate” dalle grandi maison, come Chanel e Christian Dior.

Nell'immagine: Chanel AI 2018, Dior PE 2019





Stivali texani

Dimenticate tacchi a stiletto e punte arrotondate. Per iniziare il nuovo anno col piede giusto - pardon, con la scarpa giusta - optate per un paio di stivaletti texani. I più belli del 2018 sono quelli di Isabel Marant (da tenere assolutamente d’occhio durante i saldi!), mentre è Balenciaga a dettare le regole per la stagione che verrà.



Nell'immagine: Isabel Marant AI 2018, Balenciaga PE 2019





