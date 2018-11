Avvistato addosso alle influencer e alle it girl del momento, il marsupio è il nuovo feticcio di stagione da avere a tutti i costi (facciamocene una ragione).



Dalla strada alle passerelle, si sa, il passo è breve. Lo street style ancora una volta contamina la moda riportando in auge un accessorio che, fino a qualche stagione fa, mai e poi avremmo pensato di tornare a indossare: il marsupio. Avvistato - e immortalato - già durante le scorse fashion week fuori dagli show, ha conquistato anche gli stilisti, che ne hanno fatto un key piece delle loro collezioni per la stagione fredda.

Logato, a tinte forti, vintage style, in tessuto tecnico, minimal, iper-decorato: il marsupio è la borsa del momento e non ha nulla da invidiare alle sue “colleghe” più classiche. I modelli oversize, ad esempio, si portano a tracolla e sono i perfetti sostituti della shopper da giorno, mentre le belt bag in formato micro rappresentano un’alternativa insolita e cool alla clutch.

Abbinare il marsupio ai look da giorno e da sera vi sembra una missione impossibile? Prendete spunto dalle it girl e dalle influencer più eclettiche - come Linda Tol che lo accosta al motivo check, o la trendsetter Alyssa Coscarelli che lo sfoggia con un altro mai-più-senza dell’autunno inverno, il Teddy Coat.





Vi abbiamo convinte? Non vi resta che scegliere il vostro marsupio preferito tra i modelli cult che abbiamo selezionato per voi.





DIOR Pochette marsupio Saddle in tela jacquard all logo.





Credits: dior.com

PRADA In nylon e pelle con borchie in metallo.





Credits: prada.com

BURBERRY Vintage style, nel classico motivo check.





Credits: burberry.com

NALÌ Marsupio in ecopelle con micro borchie.





Credits: nalishop.it



GIULIANA MANCINELLI BONAFACCIA Belt bag in pelle bicolor con dettaglio in metallo.





Credits: Courtesy of Press Office

HOGAN Marsupio in tessuto tecnico con inserto glitter.





Credits: hogan.com

VALENTINO Marsupio in nappa trapuntata con stampa VLTN e borchie con finitura platino.





Credits: valentino.com

BALENCIAGA Da portare a tracolla, in canvas logato con charm souvenir.





Credits: net-a-porter.com

CAMPOMAGGI Tracolla marsupio in pelle con tasca anteriore.





Credits: campomaggi.com



MARC JACOBS Ispirazione sportiva e dettagli luxury per il marsupio con placca-logo.





Credits: marcjacobs.com

SAINT LAURENT Marsupio in vernice con cristalli multicolore e decorazioni in metallo.





Credits: ysl.com



STELLA MCCARTNEY In Alter Nappa trapuntata con stella-logo.





Credits: stellamccartney.com

FENDI Mini marsupio con pattern FF dipinto a mano e maxi logo in metallo dorato.





Credits: mytheresa.com

SILVIAN HEACH Velluto e pelle con applicazione floreale.





Credits: silvianheach.com