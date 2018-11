All pink everything: dal piumino alla borsa, combattiamo la stagione fredda con un tuffo nel rosa!



Il trend alert di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda uno dei colori più pop e femminili che ci siano, che è proprio uno dei colori dell'autunno.



Il rosa lo vedremo ovunque, declinato in tantissime tonalità, quasi a voler combattere il tipico grigiore della stagione fredda.



Neon, cipria, ciclamino, fragola: sembra esserci davvero un tono di rosa perfetto per ognuna di noi, anche per chi questo colore non lo ha mai amato particolarmente.



L'ora di ricredersi è arrivata, preferendo accessori e capi che accendono anche il più classico look, dimenticando l'idea girlish e un po' frivola da "Barbie girl" che può essere facilmente accomunata a questa nuance.



Dal cappotto doppiopetto tradizionale al piumino, dai jeans skinny a l'abito midi. Scoprite quali sono i pezzi da scegliere in total pink per dare un tocco di novità, e di energia, i vostri abbinamenti autunnali.







GANNI Maglione con maniche corte a sbuffo.

VERSACE Jeans skinny a vita alta.

TAGLIATORE Cappotto doppiopetto in lana vergine con collo oversize.

MANSUR GAVRIEL Borsa a secchiello in pelle rosa.

MONCLER GENIUS Piumino 1952 con cappuccio.

DRIES VAN NOTEN Abito midi con maniche a sbuffo.

MALÌPARMI Camicia in seta opaca.

CONVERSE Sneakers Chuck Taylor All-Star Street Warmer vanta un'elegante tomaia in suede con fodera in montone sintetico.

FENDI Borsa media Kan I in pelle con dettagli oro e argento.

ERMANNO ERMANNO Minigonna in lana bouclé con chiusura laterale.

