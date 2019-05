Mai più senza crop top! Ecco come indossare il capo must have della primavera estate 2019.

Qualche tempo fa ha fatto inaspettatamente ritorno sulle passerelle. In pochi però pensavano che si sarebbe trasformato in qualcosa di più di un revival passeggero.

E invece il crop top è diventato un caposaldo del guardaroba femminile, sfoggiato con disinvoltura persino sui red carpet più prestigiosi da star del calibro di Marion Cotillard e Selena Gomez.

Non stupisce dunque che rientri tra i must have indiscussi della primavera estate 2019. Il diktat di stagione impone che sia cortissimo, ma lo mette al centro di molteplici declinazioni: con o senza maniche, in tessuto tecnico o in cotone, da annodare sotto il seno stile pin up oppure in versione Lolita, total black o stampato.

(Nell'immagine un look tratto dalla sfilata PE 2019 di Philosophy di Lorenzo Serafini. Credits: Mondadori Photo)





Se pensate che sia “too much” per i vostri gusti, preparatevi a ricredervi. Con le giuste accortezze - ad esempio quella di abbinarlo a un paio di pantaloni o a una gonna a vita alta per slanciare la figura - il crop top si rivela un alleato di stile prezioso, in grado di rivoluzionare anche l’outfit più classico.

Siete ancora scettiche? Date un’occhiata ai nostri suggerimenti: abbiamo selezionato i modelli più interessanti del momento e realizzato 5 look differenti, tutti super chic.





Crop top e gonna lunga

Una combo dal mood anni ‘90, perfetta per le sere di inizio estate. Per “bilanciare” l’insieme, aggiungete il tocco bon ton delle perle e completate l’outfit con un paio di espadrillas con zeppa.





Crop top con spalline sottili e fiocco posteriore ZARA, gonna lunga a motivo floreale BY MALENE BIRGER, perle in resina DIOR, espadrillas in canvas con zeppa di corda intrecciata CASTAÑER.

Credits: zara.com, net-a-porter.com, dior.com, mytheresa.com







Crop top e jeans bianchi

Siete fan irreprensibili della camicia? Provatela in versione cropped: annodatela sotto il seno in stile diva di Hollywood e abbinatela a un paio di jeans bianchi a vita alta. Completate il tutto con un bijou di pietre dure (che fa subito estate) e con un paio di kitten heels.





Jeans a gamba dritta TOPSHOP, blusa cropped a quadretti STINE GOYA, bracciale con pietre ed elementi in acciaio KIDULT, slingback in pelle PAUL ANDREW.

Credits: topshop.com, net-a-porter.com, courtesy of Press Office







Crop top e pantaloni palazzo

Una combo hippie chic che racchiude tutti gli essentials di stagione: oltre al crop top ci sono i pantaloni palazzo a vita alta, i sandali con zeppa e l’immancabile cesta di paglia proposta in versione mini e dotata di tracolla.





Pantaloni palazzo stampati PIER ANTONIO GASPERI, crop top della capsule collection Blue Summer CLAUDIE PIERLOT PARIS, borsa di paglia realizzata a mano LICIA FLORIO, sandali in suede con plateau JIMMY CHOO.

Credits: Courtesy of Press Office, liciaflorio.com, mytheresa.com







Crop top e pencil skirt

Un grande classico iper femminile composto da una serie di pezzi “facili” ma assolutamente chic. A partire dagli occhiali da sole con montatura cat eye, abbinati a un top corto stampato, a una gonna a matita in denim stretch total black e a un paio di mule in suede nella stessa nuance.









Pencil skirt in denim stretch JOSEPH, crop top stampato ALESSANDRO ENRIQUEZ, occhiali da sole in acetato e corda CHANEL, mule con tacco a stiletto AQUAZZURRA.

Credits: net-a-porter.com, courtesy of Press Office, chanel.com







Crop top e tailleur

Un tailleur pantalone, un crop top in tessuto stretch come sottogiacca e un paio di mocassini con placca gioiello: questi gli elementi da mixare per ottenere un look sofisticato e impeccabile, ideale da sfoggiare all day long.





Completo in cotone OTTOD’AME, crop top in tessuto stretch MARYSIA, slipper in nappa con placca in metallo dorato SERGIO ROSSI.

Credits: ottodame.it, net-a-porter.com, sergiorossi.com