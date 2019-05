Il trend sul red carpet di Cannes? Il crop top che si abbina alla gonna.



L'abbiamo visto qualche sera fa, indossato da Marion Cotillard. Poi sono arrivate Neelam Gill e Chiara Ferragni a confermare il trend: il look da red carpet che va per la maggiore è il crop top.

Mostrare la pancia insomma non è mai stato così chic. Con gonne ampie o con spacchi vertiginosi, i nuovi look da tappeto rosso puntano su un pezzo che solitamente non è considerato il primo pilastro dell'eleganza.

E invece: le regole, soprattutto in fatto di moda, sono fatte per essere infrante. E dato che lo stile Nineties-Duemila è tornato prepotentemente a farsi notare, anche nelle occasioni mondane più patinate vediamo tornare questo look.

Marion Cotillard ha scelto un vintage Chanel del 1999, in total black, The Blonde Salad in Philosophy di Lorenzo Serafini punta più su un bra gioiello che su un vero top.

Come abbiamo appena detto, non parliamo di una new-entry ma di un ritorno.



Heidi Klum, nel 2001, aveva indossato il top con un jeans a vita non bassa, bassissima. Insolito sul red carpet, ma subito tendenza.

Negli anni a venire sono state diverse le celebrities che, in modi molto diversi, hanno interpretato questo stile casual declinandolo in modo patinato.



Basti vedere Rihanna, una delle grandi affezionate dell'addome in vista.

Anche Gwyneth Paltrow e Taylor Swift, in modo molto diverso, hanno scelto di mostrare una delle parti che solitamente non sono in primo piano in certe occasioni.



E per tornare a Cannes, sullo stesso red carpet così in vista in questi giorni, ci troviamo anche una esordiente Kendall Jenner nel 2015. Per noi è tendenza: chissà se nei prossimi giorni ci sarà qualche altra star a sceglierlo...